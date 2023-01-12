Супермодель и актриса Татьяна Патиц ушла из жизни в возрасте 56 лет. Представитель семьи сообщил, что причиной смерти стал рак молочных желез. Подробности пока не рассказывают

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Умерла Татьяна Патиц: что о ней известно

Татьяна Патиц родилась в семье эстонки и немки в Гамбурге, которые переехали в Швецию 17 лет спустя после рождения дочери. Девушка приняла участие в конкурсе элитных моделей, где заняла 3-е место и получила возможность поездки в Париж.

Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники – загадочнее, взрослее, недостижимее – и в этом была своя привлекательность,

– говорила Анна Винтур.



Татьяна Патиц / Фото Vogue

В январе 1990 года Татьяна Патиц снялась в объективе фотографа Питера Линберга для обложки британского Vogue. Она предстала на кадрах вместе с другими девушками, также ставшими знаменитыми супермоделями – Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой. В число шести главных супермоделей входила также Клаудия Шиффер.



Модели 90-х / Фото Vogue

Татьяна Патиц участвовала в съемках и показах всемирно известных брендов: Chanel, Calvin Klein, Versace и многих других. Анна Винтур называла ее символом европейского шика и сравнивала с Роми Шнайдером и Моникой Витти.

Заметим, что Патиц пробовала себя как актриса. Снялась в клипах групп Duran Duran и Korn. Имела роли в фильме "Восходящее солнце" и сериале "Одинокий парень".

Супермодель продолжала работать в последние годы. В 2019 году приняла участие в показе Etro в Милане, в 2022 году была на мировой премьере WMF в Haus der Kunst.



Татьяна Патиц / Фото Vogue

Личную жизнь Татьяна всегда скрывала. В супермодели остался сын Иона. Последние годы жизни она провела с ним в Малибу.

Татьяна Патиц с сыном / Фото Vogue