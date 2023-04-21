Дочь Кошевого с сарказмом отреагировала на хейт за российские песни: "Подписчики пошли"

15-летняя дочь Евгения Кошевого нарвалась на критику из-за видео, снимаемых под российскую музыку. Она отреагировала на хейт в ироническом стиле, порадовавшись новым подписчикам.

Дочь юмориста и актера Евгения Кошевого столкнулась с критикой в свою сторону. В роликах, которые Варвара выкладывала в сеть, она использовала русские песни.

Смотрите также Зашквар, – солист "Бумбокса" отреагировал на скандальные треки "Волонтер", "Дика дичка" и "Гопак"

Дочь Кошевого отреагировала на хейт

Скандал с 15-летней дочерью Кошевого получил огласку в сети. Девушка не смолчала в ответ и опубликовала инстаграм-сториз, где порадовалась новым подписчикам. Она поблагодарила прессу за рекламу ее социальных сетей.

Ура, подписчики ушли! Спасибо всем СМИ, которые продвигают мой тикток и инстаграм,

– написала звездная дочь.

Варвара Кошева отреагировала на хейт / Фото с инстаграм-сториз

Кроме того, Варвара Кошева ограничила возможность комментирования некоторых видео, а также удалила почти все ролики с русскими песнями со своей страницы.