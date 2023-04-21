Дочь Кошевого с сарказмом отреагировала на хейт за российские песни: "Подписчики пошли"

21 апреля 2023, 15:18
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Варвара Кошевая

15-летняя дочь Евгения Кошевого нарвалась на критику из-за видео, снимаемых под российскую музыку. Она отреагировала на хейт в ироническом стиле, порадовавшись новым подписчикам.

Дочь юмориста и актера Евгения Кошевого столкнулась с критикой в свою сторону. В роликах, которые Варвара выкладывала в сеть, она использовала русские песни.

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Дочь Кошевого отреагировала на хейт

Скандал с 15-летней дочерью Кошевого получил огласку в сети. Девушка не смолчала в ответ и опубликовала инстаграм-сториз, где порадовалась новым подписчикам. Она поблагодарила прессу за рекламу ее социальных сетей.

Ура, подписчики ушли! Спасибо всем СМИ, которые продвигают мой тикток и инстаграм,
– написала звездная дочь.

Варвара Кошева отреагировала на хейт / Фото с инстаграм-сториз

Кроме того, Варвара Кошева ограничила возможность комментирования некоторых видео, а также удалила почти все ролики с русскими песнями со своей страницы.

  • Заметим, что недавно о важности игнорировать российский контент и музыку говорила Светлана Тарабарова. Она записала подробное видео, в котором попыталась доказать, чем связан ваш смартфон и обломок мины.
  • Певица напомнила, что каждое прослушивание и просмотр песни, клипа, видео россиян спонсирует бюджет их государства, тратящий средства на те же мины и ракеты. К тому же прослушивание выводит песню или видео россиянина в топы трендов и чартов – это еще один способ популяризации их контента, на чем они зарабатывают деньги.

Автор: Марія Касій