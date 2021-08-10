Дочь Джонни Деппа закрутила роман с актером Остином Батлером

22-летнюю Лили-Роуз Депп и 29-летнего Остина Батлера поймали на свидании в Лондоне. Папарацци застали актеров за поцелуями. Следовательно, звезды не оставили никаких сомнений, что закрутили роман.

Свидание Лили-Роуз Депп и Остина Батлера началось с ужина в роскошном ресторане, куда они приехали с другом и личным водителем. После двухчасовой трапезы влюбленные попрощались с товарищем и отправились на прогулку у реки.

К теме Максим Михайлюк из "Холостяка" совершил публичный выход с женой: фото

На улицах вечернего Лондона актеры не скрывали своих чувств – страстно целовались и обнимались прямо под светом фонарей.

Фото Лили-Роуз Депп и Остина Батлера смотрите на Daily Mail

На свидание со звездой телесериала "Их перепутали в роддоме" дочь Джонни Деппа подобрала комфортный повседневный образ – темные джинсы прямого кроя, черную куртку, туфли на невысоком каблуке и стильный белый клатч. Остин Батлер также оделся в стиле стритстайл. На нем светло-голубые джинсы и бомбер цвета хаки.

Личная жизнь Лили-Роуз Депп и Остина Батлера