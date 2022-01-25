Виктор Павлик рассказал, что дочь цыганского барона из "Голоса страны" – его крестница

На "слепые прослушивания" 12 сезона "Голоса страны" пришла дочь цыганского барона Алена Чукаленко. Как выяснилось, девушка из команды Оли Поляковой, – крестница Виктора Павлика.

В воскресенье, 23 января, на экраны вышел 1 выпуск 12 сезона "Голоса страны", который уже наделал шума в сети. Больше всего обсуждений в сети вызвала Елена Чукаленко, которая развернула все тренерские кресла и пошла в команду Оли Поляковой. После эфира Виктор Павлик сообщил, что он крестный отец 24-летней вокалистки.

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Певец поддержал Елену Чукаленко в инстаграм-сторис, прикрепив линк на ее выступление на "Голосе страны" и с гордостью написал: "Моя крестница".

Елена Чукаленко – участница "Голоса страны" и крестница Павлика / Фото из инстаграма певца

Более того, Виктор Павлик опубликовал несколько фото с дочерью цыганского барона. На одном артист позирует с маленькой крестницей на руках: она – в белом платье с бантами, а он – в черном пиджаке и в очках. На другом кадре они изображены уже на свадьбе Елены. Похоже, звездный крестный отец стал не просто гостем на праздновании, а приглашенным артистом.

Виктор Павлик с крестницей Еленой – участницей "Голоса страны" / Фото из инстаграма певца

Отметим, что 24-летняя девушка и без Павлика запомнилась зрителям. Она представилась украинской цыганкой и погадала тренерам "Голоса":

Оле Поляковой девушка напророчила всемирно известную песню;

Потапу предсказала событие с девушкой, которое он ждал всю жизнь;

Нади Дорофеевой предсказала абсолютную перемену с трамплином в лучшую сторону.

, что, ради записи которого летала в Испанию. Песню ей написал шведский сонграйтер Андерс Хансон.