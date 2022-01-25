У неділю, 23 січня, на екрани вийшов 1 випуск 12 сезону "Голосу країни", який вже наробив шуму в мережі. Чи на найбільше обговорень у мережі викликала Олена Чукаленко, яка розвернула всі тренерські крісла й пішла в команду Олі Полякової. Після ефіру Віктор Павлік повідомив, що він хрещений батько 24-річної вокалістки.

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Співак підтримав Олену Чукаленко в інстаграм-сторіс, прикріпивши лінк на її виступ на "Голосі країни" та з гордістю написав: "Моя похресниця".

Олена Чукаленко – учасниця "Голосу країни" та похресниця Павліка / Фото з інстаграму співака

Ба більше, Віктор Павлік опублікував кілька фото з донькою циганського барона. На одній артист позує з маленькою похресницею на руках: вона – у білій сукні з бантами, а він – у чорному піджаку та в окулярах. На іншому кадрі вони зображені вже на весіллі Олени. Схоже, зірковий хрещений батько став не просто гостем на святкуванні, а запрошеним артистом.

Віктор Павлік з похресницею Оленою – учасницею "Голосу країни" / Фото з інстаграму співака

Зазначимо, що 24-річна дівчина й без Павліка запам'яталась глядачам. Вона представилась українською циганкою та погадала тренерам "Голосу":

Олі Поляковій дівчина напророчила всесвітньо відому пісню;

Потапу навіщувала подію з дівчиною, на яку він чекав усе життя;

Наді Дорофєєвій прорекла абсолютну переміну з трампліном у кращий бік.

Цікаво, що Оля Полякова справді готує англомовний хіт, заради запису якого літала в Іспанію. Пісню їй написав шведський сонграйтер Андерс Хансон.