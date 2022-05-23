Дочь Арнольда Шварценеггера во второй раз стала мамой

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Шварценеггер, во второй раз стала мамой. У нее и ее мужа Криса Пратта родилась еще одна девочка – Элоиза Кристина.

Новость о том, что супруги Кэтрин и Криса ждут пополнения в семье появилась еще в декабре 2021 года. Два дня назад, 21 мая, они дождались еще одной девочки.

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В своем инстаграмме молодые родители не оставляли фотографий дочери, а опубликовали милую открытку, где написали дату рождения и имя крохи.

Мы так рады объявить о рождении нашей второй дочери, Элоиз Кристины Шварценеггер Пратт. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Мы чувствуем себя очень благословенными и благодарными. С любовью, Кэтрин и Крис,

– написал звезда "Сторожевые галактики" в своем инстаграмме.



Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт вторично стали родителями / Фото из инстаграмма актера

В комментариях под сообщением звездные коллеги уже поздравляют пару со счастливым известием. Сам дедушка Арнольд еще никак не комментировал новость в соцсетях.

Личная жизнь пара

Отметим, что для Кэтрин и Криса это второй общий ребенок – пара также воспитывает дочь Лайлу Марию, родившуюся в августе 2020 года. В частности, у киноактера есть 9-летний сын от первого брака с актрисой Анной Фэрис.

Роман Криса Пратта с дочерью Арнольда Шварценеггера начался в 2018 году. Уже через год пара вышла замуж.

"Железный Арни" признавался, что не хотел, чтобы его дочь начала встречаться с Крисом Праттом. Сначала он не воспринял выбор Кэтрин серьезно, потому что думал, что она никогда не выйдет замуж за актера, ведь ей не нравилась работа Арнольда в детстве.

Какие звезды недавно родили детей: