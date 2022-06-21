Дочь Андрея Беднякова спела "Ой у лузі червона калина": видео тронуло сеть

Ведущий Андрей Бедняков опубликовал милое видео с дочерью. 6-летняя Ксения спела песню "Ой у лузі червона калина".

Благодаря лидеру группы "Бумбокс" Андрею Хливнюку, повстанческая песня "Ой у лузі червона калина" стала символом борьбы за свободу против российского захватчика. Она стала безумно популярной в сети.

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Дочь Беднякова тронула сеть

На днях телеведущий Андрей Бедняков опубликовал видео, в котором показал 6-летнюю дочь Ксению. Пока в автомобиле играла "Ой у лузі червона калина", девочка смело подпевала Андрею Хливнюку.

И ту, и калину. Все поднимем,

– подписал трогательный ролик Андрей Бедняков.

Дочь Андрея Беднякова спела "Ой в лугу красная калина": смотрите видео онлайн

Милый ролик покорил пользователей сети. Они засыпают девочку комплиментами и делятся впечатлениями от видео:

"Бэйби шарк просто не выдержала конкуренции "красной калины" и покинула хит-парад детских любимых песен";

"Где-то в начале мая ехала я в стареньком автобусе между сел Ивано-Франковской области, будучи ВПЛ, что сбежала от бомбежек. А за мной позади так сидели дети и пели о той же калине. Хорошо, что я была в черных очках, потому что слезы текли так, что не могла остановиться";

"Все будет Украина";

"Это просто гимн детей нового поколения. Я не знаю, что в этой песне, но мой малыш напевает ее с утра до ночи";

"Моя же ты золотая";

"Классика";

"Какая она хорошая. Молодец. Здоровье вам";

"Поднимем и сделаем лучше";

"Красавица маленькая";

"Мой младший сын тоже любит петь эту песню".

Различные исполнения "красной калины"