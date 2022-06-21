Дочь Андрея Беднякова спела "Ой у лузі червона калина": видео тронуло сеть

21 июня 2022 , 15:09
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Источник:

инстаграм Андрея Беднякова

Ведущий Андрей Бедняков опубликовал милое видео с дочерью. 6-летняя Ксения спела песню "Ой у лузі червона калина".

Благодаря лидеру группы "Бумбокс" Андрею Хливнюку, повстанческая песня "Ой у лузі червона калина" стала символом борьбы за свободу против российского захватчика. Она стала безумно популярной в сети.

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Дочь Беднякова тронула сеть

На днях телеведущий Андрей Бедняков опубликовал видео, в котором показал 6-летнюю дочь Ксению. Пока в автомобиле играла "Ой у лузі червона калина", девочка смело подпевала Андрею Хливнюку.

И ту, и калину. Все поднимем,
– подписал трогательный ролик Андрей Бедняков.

Дочь Андрея Беднякова спела "Ой в лугу красная калина": смотрите видео онлайн

Милый ролик покорил пользователей сети. Они засыпают девочку комплиментами и делятся впечатлениями от видео:

  • "Бэйби шарк просто не выдержала конкуренции "красной калины" и покинула хит-парад детских любимых песен";
  • "Где-то в начале мая ехала я в стареньком автобусе между сел Ивано-Франковской области, будучи ВПЛ, что сбежала от бомбежек. А за мной позади так сидели дети и пели о той же калине. Хорошо, что я была в черных очках, потому что слезы текли так, что не могла остановиться";
  • "Все будет Украина";
  • "Это просто гимн детей нового поколения. Я не знаю, что в этой песне, но мой малыш напевает ее с утра до ночи";
  • "Моя же ты золотая";
  • "Классика";
  • "Какая она хорошая. Молодец. Здоровье вам";
  • "Поднимем и сделаем лучше";
  • "Красавица маленькая";
  • "Мой младший сын тоже любит петь эту песню".

Различные исполнения "красной калины"

Автор: Марія Касій