Завдяки лідеру гурту "Бумбокс" Андрію Хливнюку повстанська пісня "Ой у лузі червона калина" стала символом боротьби за свободу проти російського загарбника. Вона стала шалено популярною у мережі.

Читайте також "Тепер за кордон": Григорій та Христина Решетники офіційно стали багатодітними батьками

Донька Бєднякова зворушила мережу

Днями телеведучий Андрій Бєдняков опублікував відео, в якому показав 6-річну доньку Ксенію. Поки в автомобілі грала "Ой у лузі червона калина", дівчинка сміливо підспівувала Андрію Хливнюку.

І тую, і калину. Все підіймемо,

– підписав зворушливий ролик Андрій Бєдняков.

Донька Андрія Бєднякова заспівала "Ой у лузі червона калина": дивіться відео онлайн

Милий ролик підкорив користувачів мережі. Вони засипають дівчинку компліментами та діляться враженнями від відео:

"Бейбі шарк просто не витримала конкуренції "червоної калини" і покинула хіт-парад дитячих улюблених пісень";

"Десь на початку травня їхала я в старенькому автобусі поміж сіл Івано-Франківської області, будучи ВПО, що втікла від бомбардувань. А за мною позаду отак сиділи діти та співали про ту саму калину. Добре, що я була у чорних окулярах, бо сльози текли так, що не могла зупинитися";

"Все буде Україна";

"Це просто гімн дітей нового покоління. Я не знаю, що в цій пісні, але мій малий наспівує її з ранку до ночі";

"Моя ж ти золота";

"Класика";

"Яка вона хороша. Молодець. Здоров'я вам";

"Підіймемо й зробимо кращою";

"Красуня маленька";

"Мій молодший син також любить співати цю пісню".

Різні виконання "червоної калини"