Александр Педан рассказал, почему и на какой специализации его дочь учится во Львове

Дочь ведущего и шоумена Александра Педана – Валерия в этом году поступила в Украинский католический университет, расположенный во Львове. Звездный папа поделился, почему она выбрала именно это заведение.

Валерия решила не ехать за границу, учиться именно в Украине. Девушка стремилась поддержать украинскую учебу. Обсудила это вместе с отцом, и он согласился, что, особенно сейчас, это будет правильно.

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Александр Педан об обучении дочери во Львове Ведущий признался, что его волнует то, что многие дети во время войны уехали за границу и неизвестно, вернутся ли. Потому он поддержал решение дочери учиться в Украине. Девушка обучается в престижном львовском университете.

Лера выбрала университет во Львове. Украинский католический университет. По-моему, один из лучших университетов. Он частный, там нет бюджетных мест. У меня была позиция, что Лера будет учиться на контракте, чтобы не занимать чье-то место. Я собирал и откладывал на ее обучение, потому что это инвестиция,

– поделился Педан.

Валерия учится на социологии. Александр отметил, что сейчас это недооцененная специальность, имеющая широкий круг деятельности.

Александр Педан с дочерью / Фото из инстаграмма Валерии Педан

Отметим, стоимость обучения Валерии составляет 80 тысяч гривен в год.

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