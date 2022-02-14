До сих пор вспоминаем, – Сергей Танчинец об особом дне святого Валентина

Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец в День святого Валентина часто находится на гастролях. Но однажды имел выходной и с женой пошел в индийский ресторан.

Сергей и его любимая не привыкли привязываться к датам. Для них не проблема любой праздник отметить в другой день. Исключением являются лишь дни рождения детей. Эксклюзивно для 24 канала Танчинец рассказал о Дне влюбленных в его семье.

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Как Сергей Танчинец празднует День влюбленных

Сергей познакомился с женой накануне Дня святого Валентина, на дне рождении ее сестры. Поэтому предпочтение отдает именно дню знакомства. Однако, когда музыкант не на гастролях (а это бывает очень редко), вместе с любимой празднует 14 февраля в ресторане за вкусным ужином.

"Несколько лет назад так случилось, что в БЕZ ОБМЕЖЕНЬ не было концерта 14 февраля. Это был единственный выходной в концертном графике. Тогда я с ребятами вернулись к женам в Киев. С Аней забронировали столик на двоих в индийском ресторане. Сделали это заранее, потому что понимали, что будет бешеный спрос. Пришли туда, а мы одни! На целый ресторан был лишь один занятый столик. И он наш", – вспомнил Сергей.

Было очень необычно, но тогда мы круто провели время, максимально насладились друг другом. До сих пор вспоминаем этот день,

– добавил артист.



Сергей Танчинец с возлюбленной в Париже / Фото пресс службы артиста

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