Первая леди Украины оставила в сети щемящие слова, в которых поздравила своего мужа, Президента Украины Владимира Зеленского, с днем рождения.

Источник: инстаграм Елены Зеленской

Она отметила, что он – "почти все, что ей нужно для счастья".

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Поздравление Елены Зеленской

Владимир Зеленский 25 января отмечает свой 43-й день рождения. Гарант страны уже опубликовал в сети фото из спортзала, в котором показал рельефные формы тела и поделился, что чувствует себя не на 43, а на 30 лет.

Впрочем, без поздравлений своего возлюбленного не оставила и первая леди Украины. На инстаграм-странице жена оставила поздравление и миловидное совместное фото, где они рядом позируют на фоне голубого неба: Владимир искренне улыбается в камеру, а Елена мечтательно смотрит вдаль, закусив губу.

На этом фото есть почти все, что мне нужно для счастья. Много солнца, мы вместе и ты – счастливый и улыбчивый. С днем Рождения, любимый! Спасибо тебе за каждый день!

– написала Елена Зеленская.



Первая леди Украины поздравила мужа с днем рождения / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Добавим, что, наверное, первая леди Украины имела в виду и их двух детей, которые дополняют ее счастье. Однако сегодня фото посвящено лишь им двоим – супругам Зеленским.