Там не все больные на голову, – Дмитрий Ступка заступился за "хороших россиян"

Актер и телеведущий Дмитрий Ступка один из немногих в украинском шоу-бизе, кто верит в "хороших россиян". В эксклюзивном интервью 24 каналу он объяснил почему.

Внук легендарного Богдана Ступки считает, что не все россияне хотят войны против Украины. По его мнению, подавляющее большинство боится выступить против тоталитарного режима путина, потому что знает, что останется ни с чем.

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Почему Ступка верит в "хороших россиян"

Там не все больные на голову. Мне кажется, нельзя всех сравнивать. Потому что есть люди, которые сочувствуют, поддерживают Украину и вообще, если бы могли, получили бы украинское гражданство и переехали жить к нам. Я не считаю, что все они плохие, потому что это не так,

– заступился Дмитрий Ступка.

Актер убежден, что все россияне запуганы – боятся и за свою жизнь, и за состояние. В то время как тамошние селебрити молчат о войне в Украине, потому что деньги для них важнее, чем человеческие жизни и совесть.

"Насколько я понимаю, очень много людей зависят от финансирования их президента. Они понимают, что останутся голодны, если что-то будут говорить против него. Им безразлично на нас, потому что имеют семьи, детей, надо дальше жить так, как они жили", – объяснял нам Ступка.

Что Ступка думает о "белом списке" российских артистов

Думаю, если проверить их, если это не сосланные казачки, то можно впускать. Это же наоборот, спасти людей от этого режима, забрать их с собой,

– считает звезда.

Интервью с Дмитрием Ступкой в видеоформате: смотрите онлайн