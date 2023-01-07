"Какая ты свинья": Дмитрия Ступку раскритиковали за видео с девушкой в США
Источник:Дмитрий Ступка
Дмитрий Ступка опубликовал видео, на котором показал, как проводит время в США. Актер катался по ночному городу с девушкой и нарвался на критику со стороны украинцев.
Дмитрий уехал в США еще осенью 2021 года вместе с экс-женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой. В начале 2022 года супруги объявили о разводе. Сейчас Полина обручена с американцем. Ступка также остается в Америке, но о личной жизни не говорит.
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Почему Дмитрия Ступку раскритиковали за видео из США
Актер не активен в соцсетях, однако на днях он распространил видео, где показал, как катался на автомобиле по ночному городу. Он ехал за рулем, рядом видны женские ноги. Фанаты допустили, что Дмитрий в США закрутил новый роман. Также Ступка показал кадры, на которых изображен мотоцикл.
Но такой ролик вызвал возмущение у подписчиков Дмитрия. Под сообщением фоловеры актера выражают недовольство, однако Ступка удаляет хейтерские комментарии.
- "Уважаемый, вас смотрят украинцы. Вы сами знаете, как им сейчас тяжело. Я вас раньше уважал. Вы просто дно".
- "Позор".
- "Уважение к этой особе исчезло. На фоне событий в Украине вот это...".
- "У нас на фронте гибнут дети, а тебе просто весело. Думала, неплохой актер, а оказалось – человек-г*мно".
- "Да это он в Бахмут едет волонтером".
- "Какая ты свинья".
Однако положительные комментарии, хотя их маленькое количество, Ступка оставляет.
- "Дом, наслаждайся жизнью. Не обращай внимание на неадекватов".
Напомним, Дмитрий Ступка был женат на колористке Полине Логуновой. У пары есть общая дочь Богдана. Через несколько месяцев после развода Полина объявила о помолвке. Ее новым избранником стал американский бизнесмен, они вместе открыли салон красоты в Лос-Анджелесе. Летом в интервью 24 Каналу актер рассказывал, что его сердце свободно. Тогда у него не было сильного желания начинать новые отношения. Также известно, что война застала актера в самолете, когда он улетал в Стамбул. В Украину Дмитрий не решился поехать, поэтому потом вернулся в США.