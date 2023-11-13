Есть очень много нюансов, – Дмитрий Сова признался, осуждает ли коллег, которые не идут на войну

Украинский актер Дмитрий Сова, который снимался в "Возвращение Мухтара-3", Черкассы", "Сваты-3", поделился, как относится к коллегам, не готовым идти на фронт.

Артист рассказал, что в начале полномасштабного вторжения России против Украины поехал с тестем в военкомат. Тогда им сказали, что перезвонят. В июне Дмитрию пришла повестка.

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Дмитрий Сова сказал, осуждает ли коллег, которые не на войне

Артист ответил, что каждый имеет свое мнение на этот счет. Ведь понимает, что непросто на это отважиться. В то же время Сова отметил, что пошел на войну ради защиты своих родных и близких.

Я знал, что попаду к своим. Ведь если рядом будут мои друзья или очень хорошие знакомые, у нас получится тандем. Это командная работа. Один в поле не воин. Здесь тоже надо понимать: чем ты будешь заниматься, как ты себя видишь на фронте, как ты хочешь развиваться, какой вклад хочешь внести,

– поделился он.

Актер рассказал, что у него много друзей, которые не идут на фронт, однако помогают всем, чем могут в тылу.

Но они дождутся своего времени, а может, их и не призовут. Они помогают аэроразведке, записывают пропагандистские ролики, украинский контент. К тому же они занимаются тактической медициной, ездят на стрельбы,

– признался мужчина.

Дмитрий подчеркнул, что его отталкивают мужчины, которые просто говорят, но при этом ничего не делают.

Как только началась великая война, эти мужчины в основном уехали из Киева. Понимаю, у них семьи, какие-нибудь другие обстоятельства. Но если ты не готов, лучше ничего не говорить. Не надо оправдываться. Вот и все. Но я не стану становиться на чью-то сторону и говорить, что ты плохой, потому что не защищаешь Родину. Это не моя позиция. Просто пусть такие люди ничего не говорят,

– добавил он.

Какие планы на будущее

Сова поделился, что мечтает о качественном украинском кино, с хорошей съемочной группой и сценарием. Ему хотелось бы, чтобы снимали фильмы об украинских военных.

Это не должен быть экшн или боевик. Это должна быть история о человеке, прежде всего. Может, не за очень большие деньги, потому что все понимаем, что их нет, но чтобы было четкое продюсирование, чтобы люди понимали, что они с этим фильмом поедут за границу рассказывать нашу историю, – поделился Дмитрий.

В то же время актер очень мечтает о ребенке. Они уже говорили об этом с женой.

Мы стоим с Дашей на улице и понимаем – нам и детей хочется, третий год уже вместе. Только окончится война, будем расширять нашу семью. Надо продолжать род. Но мне хочется видеть, как ребенок растет. Хочется видеть вживую, а не по скайпу, – признался артист.

Жена Совы сообщала, что может уйти на фронт.