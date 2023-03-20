Не мог даже слушать музыку: Pianoбой признался, почему хотел закончить карьеру

Солист Pianoбой Дмитрий Шуров рассказал, что после начала войны ему было эмоционально тяжело, он долгое время даже не мог слушать музыку, не то чтобы петь. Артист признался, что хотел вообще завершить карьеру музыканта.

Дмитрий признается, что долгое время не слушал музыку, даже радио в авто доводило его до слез. Впоследствии он таки собрался и начал выступать для военных и собирать деньги на ВСУ.

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Шуров говорит, что в марте 2023 года он понял, что все изменилось, больше он не занимается музыкой.

Мы жили с чувством, что потеряли дом, профессию, все. Это очень ужасное чувство. В начале апреля мне впервые предложили поехать к военным с выступлением, тогда я был за рулем и сказал: "Какая музыка? Когда я слышу любую песню, у меня льются слезы, я даже не могу ехать. Поэтому я радио не включаю",

– рассказал артист.

По его словам, из-за эмоционального состояния Шуров не мог вернуться к музыке, у него до сих пор нет вдохновения писать новые песни.

Однако именно защитники Украины спасли его от депрессии и внушили светлую веру в будущее. Это стало для Дмитрия своеобразным лекарством.

"Я дал первый концерт и понял, что музыка для меня – это спасательная палочка и эти концерты вытащат меня из этого состояния... Я увидел людей, которым гораздо труднее, что рискуют жизнью", – ответил певец.

Артист признается, что первый концерт он просто проплакал. "А когда начал петь "Отечество", меня вообще расквасило", – вспоминает Pianoбой.

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К слову, в начале ноября Дмитрий Шуров вместе с Колей Сергой и "Культурным десантом" выступал в уволенном Херсоне. Он так прокомментировал визит в своем инстаграммы : "Воздух, которым дышишь в центре Херсона, совсем не такой, как в Киеве, Николаеве или Днепре. Это трудно передать. Спасибо ВСУ, спасибо херсонцам, что выдержали все это и дождались".