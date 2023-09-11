"Никчемное х**ло": Анатолич, Бедняков и другие звезды прошлись по Шепелеву, посетившему Мариуполь

Популярный белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев, ранее снимавшийся в программе "Рассмеши комика" с Владимиром Зеленским, теперь работает на пропагандистском канале в России. Украинские звезды подвергли критике Шепелева.

В рамках шоу о животных ведущий-изменник уехал в временно оккупированный Мариуполь. На такой циничный поступок Шепелева отреагировал телеведущий Анатолий Анатолич.

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Анатолия в инстаграмме поддержали многие звезды, среди которых ведущий Андрей Бедняков, модель и певица Даша Астафьева, певица Анастасия Приходько и другие.

Анатолич рассказал, что был лично знаком с Шепелевым. Впервые они познакомились в 2006 году в преддверии съемок утреннего шоу.

"Дима – белорус, но всегда его воспринимали своим. И Дима всегда признавался в любви к Украине, в которой у него сложилась отличная карьера. Затем Дима переехал в Москву, и вот он ездил и туда", – рассказал Анатолич.

По его словам, у них не были близкие отношения, однако Шепелев заблокировал Анатолия в соцсети, поэтому он не может написать пропагандисту, какой тот "муд*к".

Приехать в Мариуполь сейчас – признать себя частью этой бл**ской нацистской системы. Стать в один ряд с самыми отвратительными пропагандистами… К сожалению, лично не могу сказать тебе, как ты никудышно х**ло,

– эмоционально выразился Анатолич.

Ведущий также показал фото Шепелева из его программы, где держит в руках енота. Животное словно пыталось вырваться. Анатолич заметил, что даже еноту хочется укусить ведущего.



Анатолич опубликовал фото Шепелева с енотом / Скриншот с видео

Реакции украинских звезд

Пост ведущего прокомментировали многие украинцы, которых разочаровала позиция Дмитрия Шепелева. Высказался об изменнике и телеведущем родом из Мариуполя Андрей Бедняков.

Оказывается, ведущие были знакомы лично.

Еще один долб*ёб в моем городе,

– лаконично написал Бедняков.

Модель Даша Астафьева также не сдержалась и прокомментировала сообщение Анатолича.

"Х*йло оно и в Мариуполе х*йло", – высказалась она.

Также сообщение прокомментировал украинский комик Александр Эллерт. Он пошутил, что именно из-за Шепелева проиграл деньги на "Рассмеши комика".

"Еще тогда я понял, что он га*дон", – добавил комик.

Вспомнила о Шепелеве и Анастасия Приходько. В своих инстаграм-сторис исполнительница призналась – не удивлена таким поступком Шепелева.

По ее словам, ведущий жаден к деньгам, поэтому делает это ради заработка. Более того, Приходько считает, что ведущий получил эту работу, потому что стал любовником одного влиятельного человека.

Довольно близко знала эту улитку. И в Москве работали, и в Киеве общались. Скажу одно – человек, который продаст свою маму за деньги. Он стал любовником одного из влиятельных людей, и, как липучка, липнет ко всем, кто даст ему деньги! Ги*но ты,

– высказалась Приходько.



Приходько высказалась о Шепелеве / Фото с ее инстаграммы

Украинцы разочарованы визитом ведущего-изменника в оккупированный Мариуполь. Они в комментариях высказались о Шепелеве :

"Видно на фото, как даже еноту противно рядом с ним".

"Я поняла, что оно кончится еще в его истории с Жанной Фриске и ее родителями".

"А мне он всегда не нравился, очень неприятный, наглый тип".

"Медийное фашистское, преступное существо".

"Много гимна. Никто не удивился".

"Неожиданно, карма есть и все вернется ему".

Как Шепелев раньше относился к Украине