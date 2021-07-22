Телеведущая и журналистка Александра Кучеренко и путешественник Дмитрий Комаров – одна из образцовых пар украинского шоу-бизнеса. Несмотря на то, что мужчина редко бывает дома из-за командировок, отношения между ними не ухудшаются.

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Александра Кучеренко о браке с Комаровым

Детали совместной жизни ведущая рассказала в новом интервью. Она призналась, что за 2 года брака Дмитрий и Александра еще больше сблизились и стали роднее.

Приняли характеры, начали понимать и чувствовать друг друга глубже. Ведь хорошо, что в целом ничего не изменилось в наших отношениях: я хочу, чтобы они всегда оставались такими же легкими и светлыми, как с первых секунд общения,

– рассказала Кучеренко.

Как супруги путешествуют

Девушка добавила, что старается обо всем думать заранее и быть ответственной в любых решениях. Однако путешествия с Дмитрием она не планирует: "Рядом с мужем всегда приходится действовать спонтанно. И быть готовой к любым приключениям! В таких случаях я просто расслабляюсь и в поездках во всем доверяюсь Диме".

Очевидно, что именно Комаров отвечает за разнообразные поездки. До пандемии супруги обожали отдых в Азии, но впоследствии открыли для себя замечательные места в Украине, в частности, Карпаты. Из-за постоянных путешествий Дмитрия Александра сравнивает их квартиру с музеем. Там немало фигур, масок, старинных копий.

Последняя поездка пары была в Одессу. Там они отпраздновали день рождения путешественника. Несмотря на плохую погоду, Александре и Дмитрию было "романтично, интересно и вкусно". "Мы вдоволь наелись одесских деликатесов и полакомились праздничным тортом", – рассказала ведущая.

Яркая пара журналистов

Кучеренко рассказала, что в их браке и она, и Дмитрий – чрезвычайно творческие личности, а потому им всегда есть о чем поговорить. Поскольку супруги работают в одной профессиональной среде, они безупречно понимают особенности труда.

Советуемся, спорим, ищем правильные решения. Нам очень повезло, что друг для друга мы – лучшие друзья в любом вопросе,

– подчеркнула Александра.