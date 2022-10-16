Дмитрий Дикусар вышел на связь впервые за 3 месяца и объявил о сборе

Украинский танцовщик Дмитрий Дикусар впервые за 3 месяца вышел на связь. Он поделился своим фото и попросил украинцев о помощи.

Украинский танцовщик Дмитрий Дикусар с первых дней войны ушел в ряды Вооруженных Сил. Он не так часто выходит на связь, какие другие защитники-звезды.

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Дмитрий Дикусар вышел на связь

16 октября Дмитрий Дикусар впервые почти через 3 месяца вышел на связь с подписчиками и опубликовал свое фото в военной форме.

Все, что лежит перед тобой на ладонях жизни, оказалось там не случайно. Не сомневайся в этом. Если перед тобой "блюдо жизни", которое тебе не нравится, съешь ее, чтобы выяснить, что это такое и почему она здесь появилась. Затем двигайся дальше,

– поделился боец.

"Я знаю, как устали украинцы и понимаю, какую переоценку ценностей прошел каждый из нас. Но именно вместе мы сможем переварить это ужасное "блюдо жизни" и освободить место для чего-то нового".

Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

Дмитрий Дикусар рассказал, что ему с собратьями срочно нужны рации для лучшего качества связи, успешности выполнения задач и для того, чтобы предотвратить дополнительные потери.

"Если у кого есть возможность помочь с поиском раций DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишите мне. А всем, кто захочет помочь собрать на них средства, я буду благодарен за 10 гривен и репост. Пусть вас Бог бережет, но и вы себя берегите! Обнял! Все будет Украина", – добавил Дмитрий.

Что звезды в последнее время рассказывали о Дикусаре

Бывшая партнерша Дмитрия Дикусара Ольга Харлан рассказывала, что поддерживает связь с танцовщиком. Она призналась, что не удивлена танцовщиком, и гордится им.

В отличие от спортсменки Юрий Горбунов наоборот удивился, что Дмитрий ушел на фронт. По его словам, Дикусар был всегда лоялен к конфликтным ситуациям, поэтому его поступок был открытием для ведущего.

Если хотите помочь Дмитрию Дикусару, вот его номер карты –