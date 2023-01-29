Жив-здоров: Дмитрий Дикусар объявился впервые за три месяца и успокоил фанов – редкое фото

В первые дни полномасштабного вторжения танцовщик Дмитрий Дикусар вступил в ряды ВСУ и с тех пор почти исчез из соцсетей. Он впервые с октября вышел на связь, чтобы успокоить, что с ним все хорошо.

В середине октября 37-летний Дмитрий Дикусар просил свою многотысячную аудиторию задонатиты на рации для подразделения, а после закрытия сбора снова исчез из инстаграма. 29 января он впервые за три месяца сфотографировался для друзей и фолловеров.

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Дмитрий Дикусар захватил редким фото в форме ВСУ

Только хотел сообщить вам, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично! Держимся и верим в ВСУ! Обнял,

– лаконично написал Дмитрий Дикусар.

Дмитрий Дикусар показался впервые за три месяца / Фото с его инстаграма

Его первый с октября пост произвел фурор в сети и набрал 12 тысяч лайков за два часа. Дикусара также завалили комментариями:

Илона Гвоздева: "Береги себя. Горжусь тобой";

"Береги себя. Горжусь тобой"; Владимир Завадюк: "Обнял";

"Обнял"; Марина Боржемская: "Береги себя, Дима. Спасибо тебе";

"Береги себя, Дима. Спасибо тебе"; "Как приятно, что вы живы и здоровы! Пусть ангелы охраняют вас от негатива. Мы очень любим вас! Вы наш король сцены";

"Спасибо за защиту! Пусть убережет Бог от кацапской нечисти";

"Спасибо! Держитесь вы, ребята! Дим, рады тебя видеть и будем счастливы, когда сможем обнять";

"Сколько всего эти глаза видели, сколько всего могут поведать без слов. Берегите себя";

"Дима, вы лучше! Пусть хранят вас все ангелы мира".

Напомним, еще в феврале Дмитрий Дикусар отправился защищать Украину и стал солдатом ВСУ. В марте он чуть не погиб от баллистических ракет, ведь его батальон обстреляли россияне. Из-за авиаудара загорелось все вокруг, но все выбрались живые.

Танцовщик не рассекречивает, где служит, но его экс-жена Ирина Билык оговорилась, что "он там, где военные действия". Это подтвердилось после того, как звезда сообщил о гибель собрата Марьяна, приехавшего на фронт из-за границы. Интересно, что почти год в ВСУ Дмитрий Дикусар всего раз попросил о помощи. За два дня ему задонатили столько, что хватило и на рации, и на тепловизоры, и на дроны, и на лопаты, и на помощь дружественным подразделениям.