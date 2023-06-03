Дмитрий Дикусар вышел на связь после лечения и обратился к украинцам: редкое фото
Источник:Дмитрий Дикусар
Недавно Дмитрий Дикусар, который уже больше года служит в ВСУ, попал в больницу с серьезным заболеванием. Теперь хореограф вышел на связь после 4-месячного молчания, показал свое фото и признался, что уже вернулся на фронт.
Дикусар увидел родных
Из-за лечение Дикусар имел увольнение и смог увидеться со своей семьей. Напомним, что Дмитрий был на больничном, потому что у него была серьезная ангина.
Интересно Не приходят повестки, – Женя Кот откровенно признался, почему не идет воевать на фронт
2 июня защитник вышел на связь и сообщил, что уже вернулся на фронт.
Недавно имел увольнение на время. Впервые за год обнял родных и поблагодарил Бога за это. Откровенно на гражданке почувствовал себя дискомфортно. Вернулся на службу,
– написал Дмитрий.
Он также опубликовал свое фото впервые за 4 месяца. А ведь на знаменитость показывается подписчикам очень редко.
Дмитрий Дикусар вернулся на фронт после лечения / Фото с его инстаграммы
Дикусар обратился к украинцам
Военный заявил, что украинцы должны жить и радоваться жизни.
Но не забывайте, какую цену за это заплатили и платят те, кто ценит вашу жизнь больше своей. И спасибо, что без устали помогаете Вооруженным Силам! Без вас, дорогие, мы бы не дождались обещанного вооружения,
– заявил Дикусар.
Он также обратился и к наживающимся на этой кровавой войне. Дмитрий "пожелал" им, успеть потратить все, намекнув, что однажды они понесут за все ответственность.
Дмитрий подытожил самое важное: "Украина есть и будет свободной!!".
Дмитрий Дикусара служит в ВСУ: последние новости
- Еще с началом полномасштабной войны Дмитрий Дикусар отправился защищать Украину на фронт в рядах ВСУ. В марте он чуть не погиб от баллистических ракет, ведь его батальон обстреляли россияне
- Сам танцовщик не рассекречивает, где служит, но его экс-дружина Ирина Билык оговорилась, что "он там, где военные действия".
- В общем, хореограф крайне редко выходит на связь, потому что, по его словам, из-за его службы он не может этого делать. В последний раз Дикусар давал о себе знать в конце января этого года. Защитник в соцсети опубликовал свое селфи с передовой.
- А прежде он появлялся в сети внутри октября. Тогда Дмитрий просил свою многотысячную аудиторию задонатиты на рации для подразделения, а после закрытия сбора снова исчез.