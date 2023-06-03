Дмитрий Дикусар вышел на связь после лечения и обратился к украинцам: редкое фото

Недавно Дмитрий Дикусар, который уже больше года служит в ВСУ, попал в больницу с серьезным заболеванием. Теперь хореограф вышел на связь после 4-месячного молчания, показал свое фото и признался, что уже вернулся на фронт.

Дикусар увидел родных

Из-за лечение Дикусар имел увольнение и смог увидеться со своей семьей. Напомним, что Дмитрий был на больничном, потому что у него была серьезная ангина.

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2 июня защитник вышел на связь и сообщил, что уже вернулся на фронт.

Недавно имел увольнение на время. Впервые за год обнял родных и поблагодарил Бога за это. Откровенно на гражданке почувствовал себя дискомфортно. Вернулся на службу,

– написал Дмитрий.

Он также опубликовал свое фото впервые за 4 месяца. А ведь на знаменитость показывается подписчикам очень редко.



Дмитрий Дикусар вернулся на фронт после лечения / Фото с его инстаграммы

Дикусар обратился к украинцам

Военный заявил, что украинцы должны жить и радоваться жизни.

Но не забывайте, какую цену за это заплатили и платят те, кто ценит вашу жизнь больше своей. И спасибо, что без устали помогаете Вооруженным Силам! Без вас, дорогие, мы бы не дождались обещанного вооружения,

– заявил Дикусар.

Он также обратился и к наживающимся на этой кровавой войне. Дмитрий "пожелал" им, успеть потратить все, намекнув, что однажды они понесут за все ответственность.

Дмитрий подытожил самое важное: "Украина есть и будет свободной!!".

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