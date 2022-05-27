Для погибших детей: Тина Кароль перепела украинскую народную колыбельную
Источник:инстаграмм Тины Кароль
Певица Тина Кароль активно поддерживает Украину за границей. На одном из концертов звезда перепела украинскую народную колыбельную "Ой ходит сон у окон". Посвятила ее детям, погибшим на войне.
Российская агрессия продолжает забирать жизни у украинских детей. Из-за войны уже погибли более 240 детей, еще более 400 ранены. И это только официально подтвержденные случаи. Из-за постоянных обстрелов и временной оккупации некоторых территорий точное количество жертв этой войны среди детей нельзя определить.
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Тина Кароль спела колыбельную для погибших детей
Тина не только артистка, но и мать. Ей так же как и миллионам украинцев, болит за детей, живущих во время войны. Их детство проходит под звуки обстрелов.
Самое уязвимое сердце на свете – это материнское сердце, которое сегодня каждый день плачет за всеми детьми, потому что чужих детей не бывает! Эту колыбельную посвятила именно им, тем деткам, которые уже никогда не услышат колыбельных,
– сказала Король.
Трогательное пение исполнительницы дополнило проникновенное видео с кадрами жестокой войны, которую Россия цинично продлевает на украинской земле.
Тина Кароль – "Ой ходит сон у окон": смотрите видео онлайн
Проникновенные премьеры от украинских звезд
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