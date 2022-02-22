Для меня больше не существует страны, где родился, – ведущий Алексей Суханов отрекся от России
Источник:инстаграм Алексея Суханова
Украинский ведущий Алексей Суханов родился и до 2014 года проживал в России. После признания Путиным боевиков на Донбассе мужчина заявил, что для него больше не существует этой страны.
Решение диктатора о признании боевиков вызвало волну негодования, злобы и ненависти в цивилизованном мире. От России отказываются даже те, для кого она является родиной.
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Алексей Суханов отрекся от России
С сегодняшнего дня для меня больше не существует страны, где я родился, вырос, прожил до 2014 года… К сожалению, у меня вызывает отвращение и презрение чье-то желание унизить право на свободу выбора, независимости, самоопределения!
– подчеркнул ведущий.
Он добавил, что любые попытки обесценить право на свободу и независимость являются признаками тирании и терроризма. Также Алексей обратил внимание на мировых лидеров, которые на протяжении многих лет закрывали глаза на экстремистов, больных имперскостью, находящимися в плену лжи своих выдумок, иллюзий, которые мешают жить здоровым людям, разрушают жизнь, судьбы, будущее.
"У меня больше нет прошлого, но есть настоящее. Каким бы нервным оно ни было, но в Украине, и будущее с Украиной. Украина была, есть и будет, кто бы что ни говорил. По крайней мере, для меня и в моей жизни! Слава Украине! Слава Героям, погибшим и ради светлой памяти и огромной человеческой чести которых, мы должны сохранить Украину!", – эмоционально написал в сети телеведущий.
Алексей Суханов / Фото с инстаграма ведущего
Россия признала боевиков на Донбассе: реакция мира
- Польша созвала Европейский совет и призвала к санкциям против России из-за признания боевиков.
- В НАТО осудили признание Россией боевиков на Донбассе.
- В Германии осудили признание пророссийских боевиков. Шольц созвонился с партнерами, а через несколько часов приказал остановить сертификацию "Северного потока-2".
- После циничного решения Путина о признании боевиков, президент Молдовы Мая Санду высказала осуждение.
- "Нарушение международного права", – Джонсон о признании боевиков на Донбассе. Великобритания готовится объявить санкции.
- США анонсировали новые санкции против России за циничное решение признать боевиков.
- "Канада осуждает указы Путина об отправке войск в Украину", – Трюдо. Страна готовится ввести санкции против России.
- "Нарушает принципы", – генсек ООН отреагировал на признание боевиков.
- ОДКБ не собирается отправлять войска на Донбасс, чтобы угодить Путину.
- Казахстан отказался вслед за Путиным признавать так называемые "республики" на Донбассе.
- 22 февраля Евросоюз введет санкции против России за признание "псевдореспублик".