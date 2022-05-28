Для Kalush Orchestra создадут еще один трофей победителя Евровидения-2022

Группа Kalush Orchestra вместе с Сергеем Притулой разыгрывают стеклянный микрофон, полученный в финале Евровидения-2022. Но организаторы конкурса пообещали сделать еще один.

Еще до победы украинская рэп-группа Kalush Orchestra пообещала разыграть трофей Евровидения-2022. Ребята одержали ожидаемую победу, поэтому выставили статуэтку-микрофон на продаж.

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Для Kalush Orchestra создадут еще одну статуэтку

Организаторы Евровидения, похоже, не хотят оставить группу-победитель без триумфального приза. На днях на официальном ютубе конкурса вышло видео, в котором рассказывают о возвращении Kalush Orchestra в Украину и их аукционе. В ролике отметили, что позаботятся, чтобы коллектив получил другую статуэтку.

Они выставили на аукцион свой трофей, чтобы собрать средства для помощи своей стране. Купите, не волнуйтесь, производители трофеев позаботятся, чтобы они получили новый,

– обещают организаторы.

Вероятно, уже вторую статуэтку-микрофон Kalush Orchestra оставят себе.



Kalush Orchestra / Фото с инстаграма Kalush Orchestra

Розыгрыш приза перенесли

Розыгрыш трофея по Евровидению-2022 и розовую панамку должны разыграть сегодня, 28 мая. Однако Kalush Orchestra сообщили, что переносят его на воскресенье 29 мая, чтобы собрать больше средств. Сейчас на счету более 6 миллионов гривен.

"Наш аукцион так сильно разогнался – что сотни людей предлагают помощь в распространении, донатах и организационных вопросах! Украинцы – это круто. Поэтому чтобы успеть реализовать все активности и собрать для ВСУ рекордные 1 миллион евро (на закупку трех беспилотников PD-2) — мы переносим завершение аукциона на 29 мая (воскресенье). Сдержка начнется в 19:00 на всех платформах Kalush и Притулы", – написали музыканты.

, чтобы выиграть панаму и трофей Евровидения нужно сделать как можно больше пожертвований по 5 евро или 200 гривен на банковский счет фонда Сергея Притулы. После официального окончания розыгрыша трофей со стеклянным микрофоном достанется тому, кто пожертвует больше средств в криптовалюте или традиционной валюте.