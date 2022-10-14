Дитер Болен из Modern Talking пожаловался на холод и антироссийские санкции: Кличко резко ответил

Продюсер Дитер Болен, бывший член группы Modern Talking, выступил против полномасштабной войны в Украине и подверг критике антироссийские санкции. Он говорит, что просто нужно сесть за стол переговоров и успеет решиться, а Европа не должна "мерзнуть".

Экссолист коллектива испугался холода на фоне тяжелой зимы из-за ограничения энергозатрат, поэтому принялся "решать", как закончить войну. Он примерил на себя роль политического эксперта и выступил перед людьми. В сети появилось видео, как он критикует санкции против России, из-за которых европейцы якобы теперь вынуждены "страдать от холода".

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Он против военных действий, но якобы Украина сама должна с этим разбираться и не ввязывать в себя другие страны. Также он поддерживает мнение, что с военным преступником нужно было садиться за стол переговоров в начале войны во избежание энергетического кризиса.

Не надо было бы заниматься всей этой чепухой сейчас. Теперь мы должны замерзнуть, делать то и это. Все это – отстой. Я категорически против войны и хочу, чтобы ситуация разрядилась. Поэтому предполагаю, что иметь политическую направленность, неправильно,

– сказал музыкант.

Реакция Владимира Кличко

, что Дитер Болен является очень богатым исполнителем и популярным инстаграм и тикток-блогером. Общее количество его подписчиков – около 5 миллионов. Он имеет дорогие автомобили и байки, а также отдыхает на дорогих курортах. Маловероятно, что его могут напугать морозы.

Самым первым на скандальное заявление Дитера Болена отреагировал брат городского головы Киева Владимир Кличко, который обратился к нему на немецком языке в твиттере.

"Неужели Вам, Дитер Болен, безразлично, что в нашей стране гибнут люди? Вам безразлично, что Путин хочет уничтожить нашу страну ракетами? Вам безразлично, что мы переживаем геноцид?.. Как вы вообще можете думать о том, чтобы продолжать сотрудничать с этой страной? Просим противостоять тем, кто подвергается российской пропаганде. Помогите нам, украинцам, даже после восьми месяцев войны. Пожалуйста, не забывайте о нас", – написал Кличко.

Также спортсмен напомнил продюсеру, что именно Россия напала на Украину, поэтому винить во всех проблемах нужно россиян, а не жертвовать жизнями украинцев. А причиной энергокризиса и снижения благосостояния на Западе именно нападение России на Украину, отметил Кличко. Также он пригласил музыканта в Киев, чтобы сам увидел, стоит ли договариваться с врагом.

Напомним, что подобные заявления недавно произносил Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd. Он называл Джо Байдена "военным преступником", который "разжигает огонь" в Украине; обращался к Зеленской и попросил повлиять на ее мужа, чтобы "прекратить гражданскую войну" и писал открытое письмо Путину после того, как испугался ядерной атаки.