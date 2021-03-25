На днях внук королевы Елизаветы II получил первую официальную работу. Принц Гарри устроился главным исполнительным директором в фирме BetterUp. Генеральный директор компании пояснил, что взял королевского отпрыска на работу не только ради пиара, но и за его уникальный опыт.

На первой в жизни официальной должности принц Гарри будет заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и проводить лекции о душевном здоровье.

Стоит знать Принц Гарри официально устроился на работу в США

Почему принца Гарри взяли на работу в BetterUp

Генеральный директор стартапа BetterUp, который специализируется на карьерном коучинге и психическом здоровье, признался, что принц Гарри как никто другой подходит на должность главного исполнительного директора. Алекси Робишо считает его одной из ведущих личностей мира в области психического здоровья.

"Я был настолько поражен его искренним желанием быть полезным и положительно повлиять на мир. Во-вторых, он сделал работу, начиная от Heads Together и заканчивая Invictus games. У него есть невероятный опыт, связанный с продвижением миссии психического здоровья. Мы не могли представить кого-то лучшего для этой роли, и мы рады сотрудничеству с ним", – подчеркнул гендиректор BetterUp.

We spoke to BetterUp CEO Alexi Robichaux about the company's mission and Prince Harry's role in it https://t.co/GHPsmPLfLW — CNN Business (@CNNBusiness) March 24, 2021

Руководитель стартапа добавил, что сотрудничество с внуком королевы Елизаветы II, безусловно, разрекламирует компанию BetterUp на весь мир. Однако он заверил, что пиар – это не главная причина того, что принц Гарри присоединился к их команде.

Я уверен, мы получим пиар. Не потому ли мы начали сотрудничать с принцем Гарри. Его понимание и уникальный опыт трудно передать словами. Вот на чем мы сосредоточены,

– пояснил Алекси Робишо.

Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько будут платить принцу Гарри, объяснив, что они "не рассекречивают вознаграждения" работников BetterUp.

Добавим, за эту неделю принц Гарри нашел вторую работу в США. Он вошел в комиссию Института Аспена по борьбе с дезинформацией и будет участвовать в заседаниях. Королевский отпрыск попал в состав комиссии как основатель общественной организации Archewell.