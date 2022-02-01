Как выяснилось, скромность в солистке Go_A Екатерине Павленко граничит с безумной сексуальностью. Для эпатажной фотосессии в советском отеле она выбрала весьма откровенное черное платье.

Читайте также Злата Огневич поразила соблазнительным образом в розовом пиджаке: эффектные фото "Холостячки"

Ее платье держалось на грубых карабинах, а широкий сплошной разрез обнажал бедра, грудь и плоский живот. Интересно, что под платье певица не надела белье, поэтому многотысячная аудитория фанов разглядела ее прелести и женственные изгибы.

Катерина Павленко з Go_A у надвідвертій сукні

Екатерина Павленко из Go_A в очень откровенном платье / Фото из инстаграма певицы

Катерина Павленко з Go_A у надвідвертій сукні

Екатерина Павленко из Go_A в очень откровенном платье / Фото из инстаграма фотографа

Катерина Павленко з Go_A у надвідвертій сукні

Екатерина Павленко из Go_A в очень откровенном платье / Фото из инстаграма фотографа

Реакция сети на фотосессию Екатерины Павленко

Фаны Go_A взорвались восторгом от новых кадров Екатерины Павленко. Такой смелой и сексуальной они увидели ее впервые, поэтому засыпали лайками – 14 тысяч – и комментариями:

  • "Это невероятно красиво, сексуально, изысканно, провокационно";
  • "Сказать, что это невероятно, – ничего не сказать. Что-то на божественном";
  • "Ой, совести у вас нет поститься такое на ночь, Екатерина Анатольевна";
  • "Фотки действительно дикий огонь";
  • "Невероятная красота! Кошачья грация, сексуальность, изысканный вкус и эпатаж";
  • "В шоковом состоянии от этой красоты";
  • "Убили всех наповал этой фотосессией".