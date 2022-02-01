Как выяснилось, скромность в солистке Go_A Екатерине Павленко граничит с безумной сексуальностью. Для эпатажной фотосессии в советском отеле она выбрала весьма откровенное черное платье.

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Ее платье держалось на грубых карабинах, а широкий сплошной разрез обнажал бедра, грудь и плоский живот. Интересно, что под платье певица не надела белье, поэтому многотысячная аудитория фанов разглядела ее прелести и женственные изгибы.

Екатерина Павленко из Go_A в очень откровенном платье / Фото из инстаграма певицы

Екатерина Павленко из Go_A в очень откровенном платье / Фото из инстаграма фотографа