Як з'ясувалось, скромність у солістці Go_A Катерині Павленко межує з шаленою сексуальністю. Для епатажної фотосесії в радянському готелі вона обрала надвідверту чорну сукню.
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Її вбрання трималось на грубих карабінах, а широкий суцільний розріз оголював стегна, груди та плоский живіт. Цікаво, що під сукню співачка не одягла білизну, тож багатотисячна аудиторія фанів розгледіла її принади та жіночні вигини.
Катерина Павленко з Go_A у надвідвертій сукні / Фото з інстаграму співачки
Катерина Павленко з Go_A у надвідвертій сукні / Фото з інстаграму фотографа
Катерина Павленко з Go_A у надвідвертій сукні / Фото з інстаграму фотографа
Реакція мережі на фотосесію Катерини Павленко
Фани Go_A вибухнули захватом від нових кадрів Катерини Павленко. Такою сміливою і сексуальною вони побачили її вперше, тож засипали лайками – 14 тисячами – та коментарями:
- "Це неймовірно гарно, сексуально, вишукано, провокаційно";
- "Сказати, що це неймовірно, – нічого не сказати. Щось на божественному";
- "Ой, совісті у вас немає постити таке на ніч, Катерино Анатоліївно";
- "Фотки справді дикий вогонь";
- "Неймовірна краса! Котяча грація, сексуальність, вишуканий смак та епатаж";
- "У шоковому стані від цієї краси";
- "Вбили всіх наповал цією фотосесією".