Як з'ясувалось, скромність у солістці Go_A Катерині Павленко межує з шаленою сексуальністю. Для епатажної фотосесії в радянському готелі вона обрала надвідверту чорну сукню.

Читайте також Злата Огнєвіч приголомшила звабливим образом у рожевому піджаку: ефектні фото "Холостячки"

Її вбрання трималось на грубих карабінах, а широкий суцільний розріз оголював стегна, груди та плоский живіт. Цікаво, що під сукню співачка не одягла білизну, тож багатотисячна аудиторія фанів розгледіла її принади та жіночні вигини.

Катерина Павленко з Go_A у надвідвертій сукні / Фото з інстаграму співачки

Катерина Павленко з Go_A у надвідвертій сукні / Фото з інстаграму фотографа