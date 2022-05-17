Девушка солиста Kalush Orchestra прокомментировала победу на Евровидении: "Олеже, горжусь тобой"
Источник:инстаграмм Александры Белобров
Девушка Олега Псюка поддерживала Kalush Orchestra за кулисами Евровидения-2022 в Турине. После финала она опубликовала трогательное фото и приветствовала любимого с желанной победой.
Солист группы встречается с Александрой Белобров. Влюбленные не скрывают нежных чувств и публикуют в сети общие фото. После победы любимого на Евровидении-2022 девушка не смогла сдержать эмоций.
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Девушка Олега Псюка о победе Kalush Orchestra
На личной странице в инстаграмме Александра опубликовала трогательное фото из Kalush Orchestra, сделанное после победы коллектива. В руке Белобров держала кубок победителей Евровидения, а Олег Псюк целовал возлюбленную в щечку. На лице Александры сияла улыбка. Видно, что она очень рада за любимого и его друзей.
Эмоции переполняют. Так трудно подобрать слова… До сих пор полностью не осознаю все, что происходит! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы! Победа ваша, победа Украины! Олег, я очень горжусь тобой,
– написала Александра под фото.
Девушка Олега Псюка из Kalush Orchestra в Турине / Фото с инстаграмма Александры Белобров
В комментариях поклонники засыпают звездную пару комплиментами и присоединяются к поздравлениям.
- "Эта победа для нас всех важна. Музо, объяти ребят, Олега! Они сделали нереальное!"
- "И нашлась та, которая прошла с ним эту дорогу, поддерживала на всех концертах, была рядом. Даже тогда, когда о нем мало кто знал. Невероятная девушка".
- "Вы прекрасная пара! Счастье вам!"
- "Вы очень хорошая пара! Настоящая украинская красота!"
- "Какие вы красивые!"
- "Такие милые!"
Победа Kalush Orchestra на Евровидении-2022
- Группа из Калуша заняла первое место на песенном конкурсе, получив 631 балл от судей и зрителей.
- Это один из лучших результатов в истории Евровидения. Больше набирал только Сальвадор Собрал в 2017 году – 758 баллов.
- После выступления в финале солист коллектива призвал спасти находящихся в блокаде на "Азовстале" защитников Мариуполя.
- Из-за такого заявления представителей Украины могли дисквалифицировать, однако для украинцев сейчас гораздо важнее спасти военных и раненых, а не победить в песенном конкурсе.
- Впоследствии организаторы конкурса сообщили, что дисквалификации не будет, поскольку они понимают боль украинского народа и считают такое заявление гуманитарным, а не политическим.