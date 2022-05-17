Девушка солиста Kalush Orchestra прокомментировала победу на Евровидении: "Олеже, горжусь тобой"

17 мая 2022 , 09:21
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Источник:

инстаграмм Александры Белобров

Девушка Олега Псюка поддерживала Kalush Orchestra за кулисами Евровидения-2022 в Турине. После финала она опубликовала трогательное фото и приветствовала любимого с желанной победой.

Солист группы встречается с Александрой Белобров. Влюбленные не скрывают нежных чувств и публикуют в сети общие фото. После победы любимого на Евровидении-2022 девушка не смогла сдержать эмоций.

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Девушка Олега Псюка о победе Kalush Orchestra

На личной странице в инстаграмме Александра опубликовала трогательное фото из Kalush Orchestra, сделанное после победы коллектива. В руке Белобров держала кубок победителей Евровидения, а Олег Псюк целовал возлюбленную в щечку. На лице Александры сияла улыбка. Видно, что она очень рада за любимого и его друзей.

Эмоции переполняют. Так трудно подобрать слова… До сих пор полностью не осознаю все, что происходит! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы! Победа ваша, победа Украины! Олег, я очень горжусь тобой,
– написала Александра под фото.


Девушка Олега Псюка из Kalush Orchestra в Турине / Фото с инстаграмма Александры Белобров

В комментариях поклонники засыпают звездную пару комплиментами и присоединяются к поздравлениям.

  • "Эта победа для нас всех важна. Музо, объяти ребят, Олега! Они сделали нереальное!"
  • "И нашлась та, которая прошла с ним эту дорогу, поддерживала на всех концертах, была рядом. Даже тогда, когда о нем мало кто знал. Невероятная девушка".
  • "Вы прекрасная пара! Счастье вам!"
  • "Вы очень хорошая пара! Настоящая украинская красота!"
  • "Какие вы красивые!"
  • "Такие милые!"

Победа Kalush Orchestra на Евровидении-2022

  • Группа из Калуша заняла первое место на песенном конкурсе, получив 631 балл от судей и зрителей.
  • Это один из лучших результатов в истории Евровидения. Больше набирал только Сальвадор Собрал в 2017 году – 758 баллов.
  • После выступления в финале солист коллектива призвал спасти находящихся в блокаде на "Азовстале" защитников Мариуполя.
  • Из-за такого заявления представителей Украины могли дисквалифицировать, однако для украинцев сейчас гораздо важнее спасти военных и раненых, а не победить в песенном конкурсе.
  • Впоследствии организаторы конкурса сообщили, что дисквалификации не будет, поскольку они понимают боль украинского народа и считают такое заявление гуманитарным, а не политическим.
Автор: Христина Кобак