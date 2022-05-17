Девушка солиста Kalush Orchestra прокомментировала победу на Евровидении: "Олеже, горжусь тобой"

Девушка Олега Псюка поддерживала Kalush Orchestra за кулисами Евровидения-2022 в Турине. После финала она опубликовала трогательное фото и приветствовала любимого с желанной победой.

Солист группы встречается с Александрой Белобров. Влюбленные не скрывают нежных чувств и публикуют в сети общие фото. После победы любимого на Евровидении-2022 девушка не смогла сдержать эмоций.

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Девушка Олега Псюка о победе Kalush Orchestra

На личной странице в инстаграмме Александра опубликовала трогательное фото из Kalush Orchestra, сделанное после победы коллектива. В руке Белобров держала кубок победителей Евровидения, а Олег Псюк целовал возлюбленную в щечку. На лице Александры сияла улыбка. Видно, что она очень рада за любимого и его друзей.

Эмоции переполняют. Так трудно подобрать слова… До сих пор полностью не осознаю все, что происходит! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы! Победа ваша, победа Украины! Олег, я очень горжусь тобой,

– написала Александра под фото.



Девушка Олега Псюка из Kalush Orchestra в Турине / Фото с инстаграмма Александры Белобров

В комментариях поклонники засыпают звездную пару комплиментами и присоединяются к поздравлениям.

"Эта победа для нас всех важна. Музо, объяти ребят, Олега! Они сделали нереальное!"

"И нашлась та, которая прошла с ним эту дорогу, поддерживала на всех концертах, была рядом. Даже тогда, когда о нем мало кто знал. Невероятная девушка".

"Вы прекрасная пара! Счастье вам!"

"Вы очень хорошая пара! Настоящая украинская красота!"

"Какие вы красивые!"

"Такие милые!"

Победа Kalush Orchestra на Евровидении-2022