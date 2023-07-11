Мы переплачиваем, – девушка Остапчука раскритиковала платье украинского бренда за 590 евро

Девушка Владимира Остапчука осталась недовольна из-за платья украинского бренда. На ней осталось много зацепок после того, как Екатерина одела ее однажды.

В свой день рождения Екатерина Полтавская одела розово-перламутрово платье украинского бренда. Хотя девушка одела наряд только раз, на ней появились дефекты и затяжки.

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Девушка Остапчука пожаловалась на платье

Любимая Владимира Остапчука пожаловалась на бренд в сториз и показала переписку с ними. Представительница пыталась объяснить, что платье изготовлено из сатина – это хрупкий материал. Но Екатерина подчеркнула, что цена должна соответствовать качеству. Ее наряд стоил 590 евро – почти 24 тысячи гривен.

Аргумент 10 из 10. Давайте будем делать платья из марли. К сожалению, некоторые украинские бренды на фоне того, что украинское сейчас очень популярно, немного забывают, что цены должны соответствовать качеству. Gucci мы переплачиваем за историю бренда, а нашим – за то, что они делают платья из материала, не подходящего для этого,

– написала Полтавская.



Переписка с брендом / Фото с инстаграм-сториз

Девушка показала, что именно случилось с дорогим платьем. Затяжки появились на рукаве и животе, куда бы не достали украшения, которые могли вызвать такой дефект.



Платье Екатерины / Фото с инстаграм-сториз



Платье Екатерины / Фото с инстаграм-сториз

Екатерина Полтавская пообщалась на этот счет с поклонниками – те предполагают, что платье было с дефектами еще до приобретения. Причиной могла стать грубая и тупая игла, которой прошивали материал.