Девушка Дамиано Давида впервые за долгое время показала их совместное фото

Звезда группы Måneskin Дамиано Давид после Евровидения-2021 получил мировую известность. Но несмотря на слухи о романе с моделью Джорджией Солери, никто из пары не спешил их афишировать. Впрочем, девушка нарушила многомесячное молчание.

Пока Дамиано Давид готовится к европейскому турне с Måneskin, где также приедет и в Украину, пара наслаждается совместным времяпровождением. В своих инстаграм-сторис Джорджия днем ранее опубликовала фото с любимым и друзьями, которые сидели вместе за ужином в ресторане.

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"Скажи мне, что ты устал и поел, как будто завтра не наступит, не сказав мне, что ты устал и поел, как будто завтра не наступит", – таинственно написала Солери.



Дамиано Давид с Джорджией Солери и друзьями / Фото из инстаграм-сторис девушки

Отметим, что фанаты исполнителя привыкли видеть его довольно брутальным и эпатажным, но рядом с любимой он выглядит значительно скромнее и умиротвореннее.

Что известно о романе пары