На Детском Евровидении определили порядок выступлений: какой номер достался Украине
Источник:Суспильне Евровидение
В Ницце прошла церемония открытия Детского Евровидения. Известно, в каком порядке будут выступать участники
Детское Евровидение уже стартовало. После церемонии открытия песенного конкурса был определен порядок выступлений. Украина получила номер 3.
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Порядок выступлений на Детском Евровидении
Громкий финал Евровидения начнется с выступления представителя Испании. Следующей будет Мальта, а уже за ней – Украина. Конкурс будут закрывать представители Нидерландов.
В общей сложности на Детском Евровидении выступят 16 стран.
Порядок выступлений / Фото Евровидение
Что известно о Детском Евровидении
Детский песенный конкурс состоится во Франции. Финал конкурса прогремит 26 ноября во Дворце Никайя в Ницце.
Украину в этом году представляет юная 9-летняя певица Анастасия Димид с песней "Цветок". Она родом из села Гошев, что на Франковщине. Девочка одержала победу на Национальном отборе в октябре.