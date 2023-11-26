Франция во второй раз победила на Детском Евровидении-2023

В Ницце прогремел большой финал Детского Евровидения. В этом году победителем песенного конкурса снова стала представительница Франции – Zoé Clauzure.

Французская певица Zoé Clauzure увлекла публику невероятным вокалом и харизмой на сцене. Среди 16 участников она получила больше всего баллов от зрителей и профессионального жюри.

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Кто стал победителем Детского Евровидения

Францию в этом году представила юная пианистка Zoé Clauzure с песней Cœur. Она получила 228 баллов в сумме и одержала победу. Франция второй раз подряд получает первое место в песенном конкурсе.

Zoé Clauzure – Cœur: смотрите видео онлайн

Zoé Clauzure – автор песен и молодая звезда. Она записывает кавер-версии любимых песен и играет их на фортепиано и выкладывает в сеть. Девушка дошла в полуфинал The Voice Kids (Франция) в 2020 году и уже записала несколько синглов. Но самая большая ее страсть – выступать на сцене.

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