Французская певица Zoé Clauzure увлекла публику невероятным вокалом и харизмой на сцене. Среди 16 участников она получила больше всего баллов от зрителей и профессионального жюри.
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Кто стал победителем Детского Евровидения
Францию в этом году представила юная пианистка Zoé Clauzure с песней Cœur. Она получила 228 баллов в сумме и одержала победу. Франция второй раз подряд получает первое место в песенном конкурсе.
Zoé Clauzure – Cœur: смотрите видео онлайн
Zoé Clauzure – автор песен и молодая звезда. Она записывает кавер-версии любимых песен и играет их на фортепиано и выкладывает в сеть. Девушка дошла в полуфинал The Voice Kids (Франция) в 2020 году и уже записала несколько синглов. Но самая большая ее страсть – выступать на сцене.
Что известно о Детском Евровидении-2023
- Финал Евровидения-2023 состоялся в Ницце во Дворце Никайя. Ведь в прошлом году победу одержал Лиссандро с песней "Oh Maman!". На этой арене в свое время выступали Мадонна и Бейонсе.
- Лозунг нынешнего песенного конкурса звучит как "Герои" – Heroes. Логотип соответствует лозунгу и имеет вид рисунка уличного искусства – это разноцветные брызги краски, мела, порошка и фейерверков. По замыслу организаторов, логотип "привносит современность и обращается ко всем поколениям". Ведущими Детского Евровидения были французский актер Оливье Минь и "Мисс Франция-2011" Лори Тильман.
- Интересно, что Украина принимает участие в Детском песенном конкурсе Евровидения с 2006 года. С тех пор побеждала однажды (Анастасия Петрик с песней "Небо" в 2012 году) и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах).