Французька співачка-підліток Zoé Clauzure захопила публіку неймовірним вокалом та харизмою на сцені. З-поміж 16 учасників вона отримала найбільше балів від глядачів та професійного журі.
Цікаво Монатік, YAKTAK та інші: 12 нових пісень від українських зірок, які захочеться додати у плейлист
Хто став переможцем Дитячого Євробачення
Францію цього року представила юна піаністка Zoé Clauzure з піснею Cœur. Вона отримала 228 балів у сумі та здобула перемогу. Франція вдруге поспіль отримує перше місце у пісенному конкурсі.
Zoé Clauzure – Cœur: дивіться відео онлайн
Що відомо про Дитяче Євробачення-2023
- Фінал Євробачення-2023 відбувся у Ніцці у Палаці Нікайя. Адже минулого року перемогу здобув Ліссандро з піснею "Oh Maman!". На цій арені свого часу виступала Мадонна та Бейонсе.
- Гасло цьогорічного пісенного конкурсу звучить як "Герої" – Heroes). Логотип відповідає гаслу та має вигляд малюнку вуличного мистецтва – це різнобарвні бризки фарби, крейди, порошку та феєрверків. За задумом організаторів, логотип "привносить сучасність і звертається до всіх поколінь". Ведучими Дитячого Євробачення були французький актор Олів’є Мінь та "Міс Франція-2011" Лорі Тільман.
- Цікаво, що Україна бере участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення з 2006 року. Відтоді один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).