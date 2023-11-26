24 Канал собрал 12 новых песен от украинских исполнителей, вышедших на этой неделе. Это трогательный трек YAKTAK, дуэт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и TAYANNA и многое другое.

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DEMCHUK

Певец представил украиноязычную версию своего хита Sorry. Эта песня получила безумную популярность в соцсетях и чартах, артиста поддерживали украинские звезды. Теперь трек звучит на украинском.

DEMCHUK – Sorry: смотрите видео онлайн

YAGODA

Певица призналась, что пережила абьюз в отношениях, а потому в новой песне "Недокохання" подняла важную тему: какой должна быть настоящая любовь. "Я хочу донести до многих женщин и девушек, что когда отношения превращаются в зависимость и манипуляцию - нужно бежать из этих отношений", – подчеркнула она.

YAGODA – "Недокохання": смотрите видео онлайн

KOZAK SIROMAHA и KALUSH

Музыканты объединились и создали новый трек "Сіромаха". Это песня о волке-одиночке, которая живет сама по себе в роще или в поле. Собственно, таков KOZAK SIROMAHA, который живет у порогов Днепра в исторически казацком поселении и любит побыть одному.

KOZAK SIROMAHA и KALUSH – "Сіромаха": смотрите видео онлайн

YAKTAK

Финалист Нацотбора презентовал трогательную песню "Батькам", где выразил чувство благодарности героям композиции. Артист поблагодарил родителей за поддержку и вспомнил тёплые моменты с детства.

YAKTAK – "Батькам": смотрите видео онлайн

Blockbaby

Молодой рэпер, попавший в лонглист MEGOGO Music Awards, представил новую работу Cadillac. Это песня об амбициях и решительности в достижении успеха, где кадиллак является символом целеустремленности.

Blockbaby – Cadillac: смотрите видео онлайн

OKS

Исполнитель, перепел хит Тины Кароль, выпустил свой трек "Але". Песня полна меланхолии, атмосферы любви и эмоций, которые становятся воплощением внутренних чувств. Певец пытался рассказать историю чувств, которые проживал каждый человек, хотя бы раз любивший.

OKS – "Але": смотрите видео онлайн

TANA

Украинская артистка представила макси-сингл RONU, написанный языком Йоруба в совместном исполнении с нигерийским барабанщиком. Песня содержит две версии: одноименный трек RONU с англоязычными вокальными партиями TANA и "Думка" с украиноязычными партиями. В тексте музыканты размышляют о современных глобальных вызовах, о жестоких изменениях в мире.

TANA – RONU: смотрите видео онлайн

VERONIKA

Звезда "Голосу країни" презентовала клип на трек "Стій", где главным героем является победитель последнего сезона Михаил Панчишин. В песне певица описала любовную автобиографическую историю.

VERONIKA – "Стій": смотрите видео онлайн

Геля Зозуля

Певица выпустила новый жизнеутверждающий трек "Гроза". Геля назвала его подлинным гимном сильной духом женщины. По словам артистки, песня - прекрасная иллюстрация того, как даже в самые сложные времена можно найти что-то хорошее.

Геля Зозуля – "Гроза": смотрите видео онлайн

MONATIK

Артист совершил релиз новой композиции в проекте Repaired, где он "ремонтирует" хитовые русскоязычные песни. Артист выпустил украинский язык трек Vitamin D, который посвятил очередному сбору для защитников и защитниц Украины.

MONATIK – Vitamin D: смотрите видео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и TAYANNA

Музыканты представили дуэтную работу "А ти...". Это нестандартная песня, не имеющая разделения на припев и куплеты. Композиция - как внутренняя исповедь двух людей о чувстве сильной привязанности и боя между желанием и страхом в отношениях.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и TAYANNA – "А ти": смотрите видео онлайн

ANDRUX

Украинский певец из Сан-Франциско представил песню "Демони", где рассказал о своей трансформации. Это история о борьбе с внутренними демонами, которая привела к познанию самого себя и обретению духовной силы.

ANDRUX – "Демони": смотрите видео онлайн