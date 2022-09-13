Украина впервые выбрала жюри Нацотбора Детского Евровидения: среди них экс-подопечная Вакарчука
Источник:инстаграм Евровидения в Украине
Зрители впервые в истории избрали жюри Нацотбора Детского Евровидения-2022. В тройке лидеров сами женщины – заслуженная артистка Украины, преподавательница вокала и экс-подопечная Святослава Вакарчука.
Голосование за состав жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2022 стартовало 30 августа и длилось неделю – до 6 сентября. Среди кандидатов в судьи была и Тоня Матвиенко, и финалистка взрослого Нацотбора 2020 KRUTЬ. Однако их обошли Кристина Соловий, Мирослава Салий и Анжелика Рудницкая.
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Соловий, Салий и Рудницкая в жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2022
Голосование за состав жюри прошло впервые в истории проведения национального отбора на Детское Евровидение. Украинцы самостоятельно выбирали членов жюри из предложенных кандидатов,
– подчеркнули в Общественном.
- Наибольшую поддержку зрителей получила певица, автор песен, лауреат премии YUNA Кристина Соловий – 26% голосов.
- Следом за ней следует соучредительница детской фольклорной студии "Правица", преподавательница современного вокала с 15-летним опытом Мирослава Салий – 19% голосов.
- Тройку лидеров закрывает заслуженная артистка Украины, телеведущая, художница, основательница художественного агентства "Территория А" Анжелика Рудницкая – 15% голосов.
Жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2022 / Фото с инстаграма песенного конкурса в Украине
Вот другие результаты рейтингового онлайн-голосования зрителей:
- Дарья Красновецкая – 10% голосов;
- KRUTЬ – 10% голосов;
- Vlad Darwin – 6% голосов;
- Тоня Матвиенко – 6% голосов;
- Михаил Клименко – 4% голосов;
- София Иванько – 3% голосов;
- Сергей Кейн – 1% голосов.
Что известно о Детском Евровидении-2022
- В финал Нацотбора на Детское Евровидение-2022 попали пятеро участников – дуэт "София Артеменко и DJ Polinka", Злата Дзюнька, Елизавета Петрук, Дарья Реброва и Диана Стасюк. Их выбрали из более чем полусотни желающих.
- Финал национального отбора состоится 18 сентября в формате прямого эфира на телеканале "Общественное Культура". Его также будут транслировать на ютуб-канале "Евровидения Украина" и фейсбук-странице Евровидения Украины.
- 2022 Детское Евровидение состоится 11 декабря в городе Ереван, где расположен Концертный комплекс имени Карена Демирчяна.