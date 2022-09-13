Украина впервые выбрала жюри Нацотбора Детского Евровидения: среди них экс-подопечная Вакарчука

Зрители впервые в истории избрали жюри Нацотбора Детского Евровидения-2022. В тройке лидеров сами женщины – заслуженная артистка Украины, преподавательница вокала и экс-подопечная Святослава Вакарчука.

Голосование за состав жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2022 стартовало 30 августа и длилось неделю – до 6 сентября. Среди кандидатов в судьи была и Тоня Матвиенко, и финалистка взрослого Нацотбора 2020 KRUTЬ. Однако их обошли Кристина Соловий, Мирослава Салий и Анжелика Рудницкая.

Читайте также Детское Евровидение-2022: Общественное объявило финалистов Нацотбора

Соловий, Салий и Рудницкая в жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2022

Голосование за состав жюри прошло впервые в истории проведения национального отбора на Детское Евровидение. Украинцы самостоятельно выбирали членов жюри из предложенных кандидатов,

– подчеркнули в Общественном.

Наибольшую поддержку зрителей получила певица, автор песен, лауреат премии YUNA Кристина Соловий – 26% голосов.

– 26% голосов. Следом за ней следует соучредительница детской фольклорной студии "Правица", преподавательница современного вокала с 15-летним опытом Мирослава Салий – 19% голосов.

– 19% голосов. Тройку лидеров закрывает заслуженная артистка Украины, телеведущая, художница, основательница художественного агентства "Территория А" Анжелика Рудницкая – 15% голосов.

Жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2022 / Фото с инстаграма песенного конкурса в Украине

Вот другие результаты рейтингового онлайн-голосования зрителей:

Дарья Красновецкая – 10% голосов;

KRUTЬ – 10% голосов;

Vlad Darwin – 6% голосов;

Тоня Матвиенко – 6% голосов;

Михаил Клименко – 4% голосов;

София Иванько – 3% голосов;

Сергей Кейн – 1% голосов.

Что известно о Детском Евровидении-2022