Детское Евровидение-2021: организаторы назвали условия проведения Нацотбора во время пандемии

14 октября 2021 , 14:19
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Источник:

инстаграм "Суспільного"

Национальный отбор детского Евровидения состоится 23 октября 2021 года на телеканале "UA: КУЛЬТУРА", однако организаторы уже заранее начали размышлять, как безопасно провести мероприятие во время пандемии. Следовательно, финал отбора пройдет в формате онлайн-концерта.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине организаторы Детского Евровидения 13 октября приняли решение, что Нацотбор стоит проводить онлайн. То есть финал состоится в формате прямого эфира с использованием видеозаписей участников, которые будут петь вживую.

Важно Детское Евровидение-2021: дата и место проведения песенного конкурса

Предварительно все видео дети-участники запишут в одинаковых для всех условиях, а график записи будет составлен таким образом, чтобы минимизировать контакты и обеспечить максимально безопасные для здоровья каждого участника условия. К слову, такие условия были предусмотрены для участников взрослого Евровидения-2021, если они бы не смогли попасть на конкурс в Нидерланды или заболели.

В студии во время прямого эфира 23 октября будут только члены жюри и ведущие. Все дети в это время будут находиться дома на онлайн-связи. Победитель финала Нацотбора определят по результатам голосования жюри и онлайн-голосования зрителей, для которых линии для голосования откроют на 15 минут после завершения выступлений всех участников.

Что известно о Детском Евровидении-2021

К Нацотбору конкурса допустили 12 участников-детей из 118 человек, которые подавали свои заявки на участие в конкурсе.

В финал попали восемь участников с авторскими песнями и четверо участников, которые перепели песни предыдущих участников Детского Евровидения – для них Общественный вещатель подберет необходимые песни.

У Национального отбора можно будет услышать таких детей:

  • Арсений Грищенко
  • Анастасия Дорошенко (Nana Do)
  • Дарья Зинченко
  • Карина Корнута
  • Дарья Кривенко
  • Анжелина Макфарлейн (RREALINA)
  • Вероника Морская
  • Елизавета Петрук
  • Дарья Реброва
  • София Скварук
  • Мария Ткачук
  • Елена Усенко (Ellen Usenko)

Победитель, который получит наибольшее количество голосов благодаря голосам жюри и зрителей, поедет на Детское Евровидение в Париж 19 декабря. Там конкурс состоится в парижском концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеген посреди реки Сена.

В Детском Евровидении-2021 примет участие 19 стран: в этом году участниками конкурса станут представители таких стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Грузия, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Украина, Франция.

Автор: Уляна Журба