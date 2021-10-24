Детское Евровидение 2021: кто будет представлять Украину на конкурсе
Источник:инстаграм "Суспільного"
Финал Нацотбора на Детское Евровидение 2021 состоялся 24 октября, и сейчас стало известно, что представлять Украину во Франции поедет 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви. Она исполняла авторскую песню "Важіль".
За победу в Детском Евровидении 2021 боролись 12 детей-вокалистов. На телевизионном концерте, который состоялся 24 октября, конкурсанты презентовали композиции, а профессиональное жюри и зрители голосовали за любимцев.
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От судей Елена получила 52 балла, в то время как зрители – 11. Она стала лидером как голосования жюри, так и зрительского голосования. Следовательно, с общей суммой в 63 балла она одержала победу. Уже 19 декабря 2021 года Елена сможет представить Украину на международном песенном конкурсе в Париже.
Что известно о Елене Усенко
Девочке – 14 лет, она проживает в Белой Церкви Киевской области и изучает вокал в Katapulta art music school. В прошлом году она тоже участвовала в Нацотборе "Детского Евровидения" и попала в финал, но не одержала победу.
Победительница Нацотбора Детского Евровидения в Украине / Фото из инстаграма "Суспільного"
Кто вошел в состав жюри в 2021 году:
- певица Alyosha;
- продюсер Игорь Кондратюк;
- исполнительница Люба Морозова;
- главный редактор Karabas Live Игорь Панасов;
- представитель Украины на "Детском Евровидении -2020" Александр Балабанов.