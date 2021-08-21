С детьми, Беном Аффлеком и его матерью: Дженнифер Лопес отдыхает в Голливуде

Американскую знаменитость Дженнифер Лопес снова сфотографировали папарацци – на этот раз в Голливуде. Певица посетила театр вместе с возлюбленным Беном Аффлеком, его мамой и детьми.

Известная американская певица Дженнифер Лопес ловит последние мгновения теплого лета. На днях она отправилась в Голливуд вместе с детьми, Беном Аффлеком и его мамой.

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Дженнифер Лопес с семьей в Голливуде

В Голливуде знаменитости с родными посетили бродвейскую постановку мюзикла "Гамильтон" в Pantages Theatre.

Похоже, что певица каждый раз больше сближается с актером. На постановку и Джей Ло, и Бен Аффлек взяли своих детей – 13-летних Макса и Эмму (отцом которых является Марк Энтони) и 15-летнюю Вайолет и 13-летнюю Серафину (дочери Аффлека и Дженнифер Гарнер). Компанию звездным родителям составила мать актера Кристофер Энн.

Образ Дженнифер Лопес

Фото с отдыха Дженнифер Лопес можно посмотреть по ссылке.

Для очередного выхода в свет Дженнифер Лопес выбрала нежный look. Она предстала в бежевом платье с цветочным принтом, рюшами и многослойной юбкой. Также исполнительница надела изумрудный жакет.

Звезда дополнила образ светлыми туфлями на высоком каблуке, бежевой сумкой и украшениями. Она собрала волосы в низкий пучок и сделала на лице красивый макияж.

Напомним, что сейчас Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят как можно больше времени проводить вместе. Скоро певица полетит в Канаду, а актер – в Техас. Они будут работать над различными проектами и не смогут видеться определенное время.