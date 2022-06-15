Слава Демин признался, что писал подруге Ани Лорак в начале войны: какова была ее реакция

С Ани Лорак Слава Демин знаком более 20 лет, с 2001-го. Он не раз звал ее на интервью, но та год его отшивала. После 24 февраля церемониться ведущий не стал и написал, чтобы гастролерша наконец-то выбрала – деньги или Родина.

Хотя с Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) Демина связывала дружба, но он не собирался оправдывать ее перед украинской публикой. Зовя певицу на интервью, он предупреждал, что будет спрашивать и о политике, поэтому сказки о "дереве любви" не проканают.

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Пожалуй, именно поэтому гастролерша боялась идти к нему на интервью, а после начала полномасштабной войны вообще заигнорила.

Как Слава Демин "наехал" на Ани Лорак в начале войны

Когда началась война, я видел, что она совершенно никак не поддерживала Украину. Эти нейтральные картинки, под которыми написано "Миру мир" – это немножко ху*ня. Когда над твоими близкими, а ее родные до сих пор живут в Украине, летают ракеты… Я ей написал: "Пора выбирать – деньги и карьера или твоя страна, в которой ты выросла",

– вспомнил Слава Демин.

Он признался, что сообщение Ани Лорак прочла, но так и не ответила. "После этого я решил, что писать нет смысла. Это бесполезно", – подчеркнул Демин.

Что делать с предателями, как Лорак

Ведущий отметил, что забрать гражданство у таких, как Лорак Украина не может, ведь это незаконно. Кроме того, по его мнению, сюда они больше не припрутся, потому что будут бояться осуждения людей.

"Мне кажется, что они вряд ли вернутся сюда, потому что будут бояться осуждения людей. Если раньше Ани Лорак приезжала в Киев, и к ней довольно нейтрально относились прохожие, но сейчас… Если мы еще раз после окончания войны начнем слушать русскую попсу и снова будем ходить в Одессе на это российское г*вно, то мы, наверное, будем врагами сами себе. Все зависит только от нас", – заявил Слава Демин.

Если вы считаете, что Светлана Лобода, Потап и Настя, Ани Лорак не патриоты, то не слушайте их песни. Не ходите на концерты. И когда они не будут получать ваши деньги и не будут видеть полные залы, тогда они поймут, что их не воспринимают,

– подытожил звезда.