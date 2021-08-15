Деньги не пахнут: звезды-предатели, покинувшие Украину ради российских гастролей и наград

За 30 лет Независимости Украина осуществила множество культурных прорывов, благодаря которым о нас заговорил весь мир. Однако в ее биографии есть и темные страницы, которые никогда не вычеркнуть из памяти. Связаны они с теми, кто сначала прославил Родину, а затем осквернил свое имя – переключился на сторону России после событий 2014 года.

Накануне 30 лет Независимости Украины редакция Showbiz 24 предлагает вспомнить артистов, которые в начале 2000-х были национальными кумирами и купались в народной любви, а на фоне войны с Россией – стали антигероями. Кто навсегда нивелировал свой вклад в украинскую культуру, узнавайте ниже.

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София Ротару

София Ротару – исполнительница бессмертного хита Владимира Ивасюка "Червона рута" и автор самой популярной песни нулевых – "Одна калина". Она ярко представляла Украину на эстрадном Олимпе, появляясь на мировых сценах в национальных нарядах – вышиванках.

Неудивительно, что Ротару титуловали самыми престижными государственными наградами – Почетным знаком отличия Президента Украины, Орденами княгини Ольги, званиями Герой Украины и народная артистка Украины.

София Ротару / Фото Екатерина Чеснокова

Вместе с тем, украинская певица всегда боролась за первенство с российскими знаменитостями, даже новые концертные программы презентовала в Кремлевском дворце. Следовательно, после событий 2014 года София Ротару не стала отказываться от российских гонораров в десятки тысяч евро.

На пару с гастролершей Верой Брежневой она поздравляла россиян с Новым годом и Днем защитника в Москве.

Без зазрения совести Ротару приняла самую престижную музыкальную награду России – "Золотой граммофон". Церемония вручения премии состоялась в Государственном Кремлевском дворце в ноябре 2017 года.

Украинка является неизменной гостьей российского фестиваля "Песня года", от участия в котором отказалась только в 2018 году. Правда, не из-за патриотической позиции, а из-за страха провокаций в связи с внедрением военного положения.

Вместе с тем певица активно выступает на частных вечеринках перед российскими олигархами.

София Ротару упорно отказывалась общаться с журналистами на тему украинско-российских отношений. "Каждый из нас хочет, чтобы наступил мир, и я этого желаю", – заявляла звезда 2015 года. Нейтралитет артистка держала до ноября 2019 года, пока ее концертный директор не сообщил: она никогда не помогала украинским военным.

София Ротару никогда не спонсировала АТО. София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она никогда бы не спонсировала войну,

– заявлял Сергей Лавров.

За несколько месяцев после резонансного признания София Ротару вернулась в Украину. В декабре 2020 года она выступила на новогоднем концерте "Квартала 95", запись которого проходила во Дворце Спорта. С тех пор певица считает норму совмещать концерты в Украине с гастролями в России.

Ани Лорак

Девушке из Буковины суждено было стать национальной гордостью, ведь она появилась на свет в том же доме, что и легендарный Владимир Ивасюк, ее отец-дирижер отстаивал все украинское, а мать работала диктором на радиостанции. Все шло по плану. В 21 год Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины, а через девять лет – завоевала второе место на Евровидении-2008.

Ани Лорак на Евровидении-2008 / Фото с официального сайта конкурса

После серебра на международном песенном конкурсе Ани Лорак оказалась на пике популярности. Она получила бешеный успех не только в Украине, но и в России, где ее продвигал Филипп Киркоров. Следовательно, после вторжения российских войск певица гастролировала по стране-агрессору и давала концерты во Дворце "Украина".

Однако поймать двух зайцев артистке не удалось: в Украине ее забрасывали камнями и сырыми яйцами, а в России – внесли в "черный список", ограничив участие в новогодних корпоративах. Впоследствии Али Лорак таки вернулась в число звезд первого эшелона российского шоу-бизнеса.

С 2017 года российская гастролерша активно летала в Киев и даже зарабатывала на украинцах. Она стала special guest на масштабном концерте во Дворце "Украина", который был посвящен 15-летию балета Freedom, засветилась в украинском реалити-шоу "Время строить", которое вела Оксана Марченко, выступала на закрытой новогодней вечеринке в одном из столичных отелей.

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В этом году Ани Лорак как никогда часто приезжала в Украину. Все потому, что гастролерша готовит к выпуску новую песню на украинском языке! Более того, она так соскучилась по Украине, что даст два концерта в одесском клубе Itaka Beach Resort & Night Club. Предстоящее выступление певицы уже успело разгневать публику и общественных активистов.

Светлана Лобода

Путь Ани Лорак повторила украинская певица Светлана Лобода. Она также представляла Родину на международном песенном конкурсе Евровидение, правда, в 2009 году, и также не отказалась от российских гонораров после событий 2014 года. Гастролерша старалась особо не афишировать поездки в Россию, чтобы параллельно выступать в Украине.

Однако Светлане Лободе, как и Ане Лорак, это не удалось. В 2016 году активисты сорвали три ее концерта:

в Ивано-Франковске они заблокировали зал;

в Тернополе – скандировали "Позор" и требовали признать Россию страной-агрессором;

в Чернигове – забросали окровавленными рублями и гильзами.

Через год предательниицу заставили бежать со своего концерта в Одессе – она не могла спокойно покинуть ночной клуб, поэтому ее вывезли по морю на катере.

Светлана Лобода / Фото из инстаграма певицы

На удивление, "теплый прием" украинцев не отбил у Светланы Лободы охоту ездить в Россию. На пару с Ани Лорак она появлялась на музыкальных фестивалях и красных дорожках, выступала перед олигархами и считала российские награды за трофеи.

Одиозная гастролерша жаловалась на угрозы украинских радикалов, а сорванные концерты объясняла "беспределом" в Украине. Следовательно, с 2017 года она таки прекратила давать концерты на родине. Скандальное возвращение Светланы Лободы состоялось в декабре 2020 года. Вместе с Валерием Меладзе она выступила на частной вечеринке в киевском заведении.

Кажется, они с Ани Лорак придерживаются одной тактики, ведь обе анонсировали августовский концерт в одном и том же одесском клубе. Лобода успела появиться на нескольких украинских радиостанциях и даже презентовать песню на украинском языке. Правда, фанов из страны-агрессора звезда не обделила – композиция Indie Rock (Vogue) вышла и на русском.

Таисия Повалий

Таисия Повалий – автор хитов, которые на память знала вся страна – "Пусть вам повезет в любви", "Я буду твоя", "Одолжила". Она перепевала народные песни, чем полюбилась украинской публике. Расцвет ее творчества пришелся на первые годы независимости, однако в трудное время она едва ли первой покинула родину.

За считанные месяцы после оккупации Крыма, в июне 2014 года, Таисия Повалий выступила на фестивале "Пять звезд", который связали с празднованием Дня России. Ради этого она поехала не в Москву или Санкт-Петербург, а в оккупированную Ялту! Не промедлила певица с концертами в Кремле, где получила награду "Шансон года" и пела с Басковым. Она срывала аншлаги на российском телевидении и признавалась в любви к родине Путина – Санкт-Петербургу.

Таисия Повалий с российской наградой / Фото из инстаграма певицы

Сама Таисия Повалий отказывалась объяснять свою регулярную концертную деятельность в России. Вместо нее это сделал сын. Денис Повалий подчеркнул, что его звездная мама "потеряла здесь работу вообще", поэтому не будет "идти сюда каяться". Под словами "здесь" и "сюда" юноша имел в виду Украину.

В октябре 2018 года артистка впервые за долгое время вернулась в Украину и неожиданно назвала ее домом: "Сколько бы самолетов не было, а все равно тянет домой". Похоже, такое демонстративное проявление любви было для того, чтобы в следующем году собрать столичный Дворец "Украина". Однако чуда не произошло – сольный концерт российской гастролерши отменили. С тех пор Таисия Повалий не суется в Украину, как Ани Лорак или Светлана Лобода и дальше получает российские награды.

MARUV

Эпатажная MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) имела все шансы стать национальной гордостью, эффектно представив Украину на Евровидении-2019 с электронным хит Siren Song. Однако после победы на Национальном отборе певица не подписала финальный договор с НСТУ и не поехала на международный конкурс в Израиль.

Она якобы была готова взять на себя все расходы и отказаться от выступлений в России, куда ее активно звали. Звезду не устраивали другие условия договора: "Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков".

MARUV на Нацотборе на Евровидение-2019 / Фото из инстаграма конкурса

После скандала с Евровидением MARUV, которая называла Крым украинским и хотела мира, получила награду в России. Страна-агрессор признала ее "Прорывом года", а она поблагодарила премии ZD AWARDS и пообещала приехать с концертом. Следовательно, певица сначала выступила на дне рождении продюсера и бизнесмена Иосифа Пригожина, который поддерживает Путина, а впоследствии исполнила песню для Евровидения в Москве на ЖАРА Music Awards.

В ноябре 2019 года любительница гастролей попала в новый скандал. Она одержала победу на MTV Europe Music Awards как российская певица. MARUV присудили награду "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". После этого она назвала себя мировой артисткой, которая будет ездить на премии и с концертами, "куда захочет и как захочет".

Сейчас скандальная MARUV не спешит возвращаться в Украину. Она получает награды как российская певица, записывает дуэты с одиозным Филиппом Киркоровым, становится судьей российских шоу и ведущей российских каналов. Похоже, статус российской гастролерши ее вполне устраивает. Как говорится, деньги не пахнут.