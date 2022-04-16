Денег с людей не берем, – Наталка Карпа рассказала, как отдала свой дом семье из Харькова

Из Киева Наталка Карпа уехала за несколько дней до 24 февраля. Сначала она жила у родителей во Львове, а потом переехала к сестре в маленький городок в области. В то время как в небольшом летнем доме поселила семью из Харькова.

Из-за полномасштабной войны Львовщина стала убежищем для тысяч людей из восточных и центральных областей. Наталка Карпа тоже пожертвовала свой дом для переселенцев.

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Как Наталка Карпа отдала свой дом переселенцам

У певицы есть маленькая недвижимость во Львовской области. Это летний домик площадью 30-40 квадратных метров, куда они приезжают сажать картофель и цветы. Сейчас он не пустой, в нем живет семья из Харькова с месячным ребенком.

Сейчас мы поселили семью из Харькова. Когда я увидела, что семье с месячным ребенком негде остановиться, даже эти минимальные условия не могла не предложить. Конечно, денег с людей не берем,

– рассказала Наталка Карпа.

Как выяснилось, семья из Харькова – не первые переселенцы, живущие в доме звезды. Мама Карпы даже подшучивает, что она "еще тот логист".

Наталка Карпа / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как Наталка Карпа волонтерит во Львове

В первые недели войны, когда очереди на границе с Польшей были безумны, Наталка Карпа с двоюродной сестрой, у которой поселилась с дочерью Златой, кормила женщин и детей на пунктах пропуска.

Мы готовили горячие блюда, пекли пирожки и ехали к линии границы, где находились автобусы, которые возили женщин с детьми на пешие переходы,

– вспомнила артистка.

Впоследствии, когда поток беженцев уменьшился, Наталка Карпа присоединилась к логистике. Сейчас, например, собирает деньги на два пикапа для ребят из терробороны Киева.

"Каждый что-то должен делать на своем месте. Я каждый день просыпаюсь и горжусь тем, что живу в одно время с такими людьми, которые искусно дерутся в воздушных боях, держат оружие, делают зачистки, атакуют российские сайты и т.д. Даже представить не могу, как это все сложно", – высказалась певица, муж которой тоже воюет в батальоне ветеранов.

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