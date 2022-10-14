Она защищает, потому что любит, – Елена Зеленская трогательно поздравила защитниц с праздником

14 октября – особый день. Это день наших защитников и защитниц. Они заслуживают лучших поздравлений. Но никакие слова не смогут описать благодарность украинцев. Елена Зеленская опубликовала особое поздравление, которое адресовала всем женщинам на войне.

Тысячи украинских матерей, жен, дочерей сейчас находятся на фронте. Они сменили каблуки на берцы и бок о бок с мужчинами выгоняют оккупантов из наших земель. Это современные героини, поражающие смелостью, выносливостью.

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Елена Зеленская поздравила защитниц Украины

Многие женщины одели военную форму в 2014 году. Еще больше – после полномасштабного вторжения России 24 февраля этого года. От женщин, которые храбро защищают свою страну, нельзя отвести глаз.

Она может быть профессиональной военной, а может – учительницей, которая стала в защиту самого дорогого. После самых жарких сражений она пишет семье и близким, что все хорошо и скоро они будут вместе. Она командует артиллерией или управляет дроном. Или работает, чтобы эта артиллерия и дроны, еда и лекарства были у нашего войска вовремя. Она боец во всем, за что берется. Она защищает, потому что любит,

– трогательно написала Зеленская.

14 октября – день, посвященный всем нашим защитникам и защитницам. День, когда мы можем отметить женскую роль в спасении страны. Не забывайте, что ежедневно и ежесекундно украинские женщины рискуют жизнью ради мирного будущего. Сейчас в рядах ВСУ есть 41 тысяча женщин, из которых более 8 тысяч – офицерки. Еще 18 тысяч работают в системе армии, чтобы наша армия эффективно работала.

Спасибо вам, защитницы! И поклон всем защитникам! Наши героини и герои, вы очень нужны нам и вашим семьям живыми и невредимыми. Обнимаем каждую и каждого – за каждый наш день жизни,

– подчеркнула Елена Зеленская.

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Спасибо, что защищаете! Слава героям Украины!