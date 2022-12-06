"Верим, любим и поддерживаем": щемящие поздравления от звезд для наших защитников
6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных Сил. В этом году он особенно важен, ведь только благодаря нашим защитникам мы можем пить кофе, гулять с друзьями, делать повседневные дела. Звездный бомонд приобщился к поздравлениям и призвал помочь военным.
5 декабря в Украине отмечали День волонтера, 6 декабря – День ВСУ. Очень символично, что эти два дня идут вместе, поскольку волонтеры во время полномасштабной войны очень помогают военным. Уже более 9 месяцев волонтеры и защитники бок о бок приближают нашу победу.
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Сегодня новостные ленты и соцсети наполнены поздравлениями в адрес наших защитников. Парней и девушек, которые в мороз, болото, днем и ночью защищают Украину от оккупантов, информирует 24 канал.
Как звезды поздравляют с Днем ВСУ
Джамала
"Наша опора! День Вооруженных Сил Украины. В этот особый день предлагаю каждому и каждой задонатить нашим военным. Они нуждаются в помощи ежедневно и ежеминутно. Особенно сегодня. Верим, любим и поддерживаем. Вами восхищается целый мир! Вы – пример силы духа и борьбы за свой дом! Непобедимы!"
Ирина Федишин
"Наши Вооруженные Силы, спасибо, что защищаете Украину! Горжусь и восхищаюсь Вашей силой, мужеством, смелостью! Пусть хранит вас Господь! С праздником! Слава ВСУ!"
Маша Ефросинина
"Главные герои сегодняшней Украины! Наши воины – это главная надежда и мотивация не ломаться! Слава тем, кто не отдает нашу землю кровожадному и бесчеловечному врагу! Слава вам, нашим защитникам и защитницам! Слава Вооруженным Силам Украины!"
Наталья Могилевская
"Слава ВСУ! Слава Героям! Слава Украине!"
Надя Дорофеева
"Храбрые, с чувством юмора, сильные, заботливые, с крепкой душой и добрым сердцем – это все о наших героях! Слава ВСУ! Слава Героям!"
Катя Осадчая
"Слава ВСУ, Слава Героям! Я тысячу раз благодарна нашим Героям за то, что защищают и отвоевывают сантиметр за сантиметром нашу землю. За то, что мы в тылу можем жить и работать, за то, что у нас есть наша Украина.
Сегодня подумала, за что лично больше всего благодарна нашим Вооруженным Силам. У каждого из нас есть своя личная история, за что поблагодарить. И я хочу поблагодарить, что имею возможность видеть своих родителей, ведь когда враги были уже в нескольких километрах и из соседей не осталось никого, родители не уезжали. Только благодаря нашим Героям Киевщина освобождена и будут освобождены и другие города!
Спасибо каждому и каждой. Мы в неисчерпаемом долгу перед вами. С вашим Днем ВСУ!"
Светлана Тарабарова
"Честь, низкий поклон и благодарность всем братьям и сестрам ВСУ. Быстрое восстановление всем героям, которые находятся в госпиталях. Светлая память всем погибшим, отдавшим свою жизнь за будущее наших детей. Я, моя семья, моя музыка всегда была и есть рядом. Завоевываем победу вместе. Слава Украине!"
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Леся Никитюк
"Благодаря глазам мы можем видеть, благодаря ушам мы можем слышать, а благодаря вам мы можем жить... С Днем Вооруженных Сил Украины!"
Святослав Вакарчук
"ВСУ – это и есть Украина! Смелая, сильная, непокорена. С Днем наших Вооруженных Сил! Слава Украине! Слава Героям!"
Для просмотра карусели листайте направо:
The Hardkiss
"С Днем Вооруженных Сил Украины"
Настя Каменских
"Наша защита и опора. Наши смелые, храбрые и несгибаемые защитники и защитницы. Сегодня вся Украина поздравляет вас с Днем Вооруженных Сил Украины. Мы благодарим вас за то, что мужественно защищаете нашу землю. Вы – пример достоинства, чести и несгибаемости. Берегите себя. С праздником! Слава Героям!"