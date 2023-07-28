Обязательно победим, – Елена Зеленская щемяще поздравила украинцев с Днем государственности
Сегодня, 28 июля, в Украине отмечают День государственности. Следовательно, знаменитости трогательно поздравляют страну с этим молодым, но очень важным праздником, который еще раз напоминает о многовековой истории Украины. К поздравлениям также присоединилась Елена Зеленская.
Следует отметить, что День государственности отмечается в тот же день, когда православные христиане чтят память князя Владимира Великого и День крещения Киевской Руси.
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Елена Зеленская поздравила Украину с Днем государственности
Первая леди распространила видео, ранее опубликованное Владимиром Зеленским. Она поздравила украинцев с праздником и подчеркнула, что Украина обязательно победит.
Сегодня День Украинской Государственности – как напоминание, какая у нас многовековая история. И каким тяжелим был путь к ней. И как много мы отдали за право быть собой. Сейчас мы снова боремся за свою историю, настоящее и будущее. И одновременно за право каждой страны все это иметь. Потому что государство – не просто место на карте. Это место в сердце,
– написала Елена Зеленская.
Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем государственности / Скриншот по инстаграм-сторис
Почему празднуют сегодня?
День украинской государственности был основан указом Владимира Зеленского – президент подписал его прямо на Майдане Независимости 24 августа 2021 года. Тогда наше государство отмечало 30-ю годовщину Независимости. Праздник помогает бороться за историческую правду и противостоять русским фейкам. 31 мая 2022 года Рада приняла закон о том, чтобы сделать этот день выходным, но на время военного положения даже государственные праздники являются рабочими днями.
Следует отметить, что в этом году украинцы отмечают День украинской государственности 28 июля в последний раз. С 2024 года его будут праздновать 15 числа из-за реформы ВЦУ.