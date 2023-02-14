Мурашки от таких слов: Тарас Тополя и его жена мило поздравили друг друга с Днем влюбленных

Даже несмотря на войну, звезды нашли искренние слова, чтобы поздравить своих половинок с Днем влюбленных, который празднуют 14 февраля. Звездная семья Тарас Тополя и его жена Alyosha тоже тронули сеть волшебными словами любви и показали милые фото друг с другом.

Как Alyosha поздравила любимого с Днем влюбленных

Певица Alyosha опубликовала милое сообщение в соцсети, в котором поздравила своего любимого мужа с Днем влюбленных. Артистка добавила в пост совместное фото с Тарасом Тополем с их свадьбы.

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"Люблю тебя, Тополька!", – написала она, отметив Тараса Тополю.

Кроме того, артистка добавила трогательные слова: "Спасибо Творцу за тебя! Ну, ты все знаешь... И я знаю... И детки... Ты воин за правду и любовь во всем! Гордимся тобой! И благодарю тебя за все!".



Певица Alyosha опубликовала фотографию с Тарасом Тополем / Фото с ее инстаграммы

Звезда добавила, что она вместе с детьми верит, что совсем скоро будет повод для новых счастливых фото в Украине. В комментариях мужчина ответил, что любит ее.

Как Тарас Тополя поздравил жену с Днем Валентина

В то же время Тарас Тополя поздравил жену с праздником более лаконично. "С Днем влюбленных, Alyosha. Спасибо за любовь, семью и трех Тополяток. Люблю", – написал он.



Тарас Тополя тоже признался в любви жене / Фото с его инстаграммы

В комментариях украинцы присоединились к поздравлениям:

"Какая вы классная украинская семья!!! Пример всем!!!"

"Красивая семья. С днем святого Валентина".

"Приветствуем вас) Рады, что вы имеете возможность наслаждаться семейным теплом, желаем нашим защитникам, чтобы в этот день километры расстояния не мешали им чувствовать любовь) Слава Украине!".

"Тополята, счастья и мира вам, вы прекрасны".

"Вы суперовая пара) С праздником, счастья невероятной и любви вам".

Недавно украинская певица Alyosha рассказала историю о муже Тарасе Тополе, попавшем в опасную ситуацию на фронте. Она поделилась, что артист был в нескольких метрах от кафиров.

Добавим, что сейчас лидер "Антител" активно работает на культурном фронте. В частности, он принял участие в Национальном отборе на Евровидение-2023 и был членом жюри.