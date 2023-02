Самый романтичный день уже завтра. Вы успели составить свой плейлист до 14 февраля? Если нет, то мы вам поможем – 24 Канал собрал романтические хиты, которые хорошо дополнят ваш праздничный вечер любви.

Романтические песни ко Дню влюбленных

Джамала – Любить

Украинская певица Джамала в песню призывает любить и всегда верить в своего любимого человека. И мы с ней полностью согласны. Для волшебной атмосферы обязательно добавьте ее к своему плейлисту.

Джамала – песня "Любить": слушать онлайн

Wings – Hurts

Это невероятно хороший трек – жизнеутверждающий, нежный и, конечно же, романтичный. Кстати, клип к песне был снят в Киеве на Олимпийском стадионе. Солист поет: "Когда я потеряю себя посреди шторма, я буду звать тебя". Только представьте это романтическое утро или вечер с любимым человеком под эту песню.

Wings – Hurts: слушать онлайн



John Legend – "All of Me"

Эта после поражает своими словами-признаниями в любви. В припевке автор поет к любимой – "Потому что все во мне любит всю тебя: каждый изгиб твоего тела и каждую неловкость, все твои идеальные несовершенства". Поэтому советуем включить эту песню в День влюбленных, чтобы создать романтическую атмосферу.

John Legend – "All of Me": слушать онлайн

Ed Sheeran – "Give Me Love"

Эта песня идеально подойдет для романтического вечера в День святого Валентина. Главная фраза композиции – "Дай мне любовь, как никогда не давала раньше, потому что в последнее время я хочу большего".

Интересно, что этот трек раздался в популярном сериале "Дневники вампира". Песня украсила эпизод 3 сезона о бале в доме вампиров Майклсонов – под нее танцевала главная героиня Елена.

Ed Sheeran – "Give Me Love": слушать онлайн

Кристина Соловой – Течет вода мутная

Эта песня в исполнении Кристины Соловой – романтика. Это есть слова: "А я Иванка так люблю, где встречу, там целую". Безусловно, мы не смогли обойти эту композицию вниманием в плейлисте ко Дню влюбленных.

Кристина Соловой – Течет вода мутная: слушать онлайн

Цветок Цисык – Я пойду в дальние горы

Это самая известная песня Владимира Ивасюка. Песня – проникновенная любовная лирика. Легендарную композицию в разное время перепели Назарий Яремчук, сам Владимир Ивасюк, Виктор Павлик, группы "Плач Еремии" и т.д. Однако мы выбрали именно чувственную интерпретацию неповторимого Цветка Цисык.

Цветок Цисык – Я пойду в дальние горы: слушать онлайн

Etta James – At Last

At Last – это легендарная песня 1941 года, которая приобрела наибольшую популярность в исполнении американской блюзовой и соул-певицы Этты Джеймс. Десятилетия проходят, а композиция до сих пор "берет за душу" во время каждого прослушивания.

Etta James – At Last: слушать онлайн

Frankie Valli – Can't Take My Eyes off You

"Я не могу отвести глаз от тебя" – так звучат слова из припева этой легендарной песни. Такую фразу мечтает услышать каждая девушка, тем более в День влюбленных. Поэтому советуем включить ее, чтобы создать романтическую атмосферу.

Frankie Valli – Can't Take My Eyes off You: слушать онлайн

Michael Bolton – When a Man Loves a Woman

Эта песня написана в 1966 году, но у нее очень интересная история. Эта композиция прозвучала в исполнении самого автора и стала едва ли не главным хитом свадеб и признаний. А в 1992 году Майкл Болтон получил за нее Грэмми. Конечно, мы не смогли не добавить эту оду любви в нашу подборку.

Michael Bolton – When a Man Loves a Woman: слушать онлайн

Shameless – Camila Cabello

Эта песня полна любви. Певица говорит, что этот трек такой особенный: "Он очень свободен, бесстрашен, немного наглы. Он напоминает, что если ты влюблен в кого-то, необходимо действовать прямо сейчас без сомнений и опасений".

Лирическая, но периодами драйвовая композиция идеально впишется в ваш плейлист для страстных выходных с любимым человеком, сочетая в себе страдания и откровения.

Shameless – Camila Cabello: слушать онлайн

Hozier – "Take Me To Church"

Ну, конечно, мы не можем обойти и эту песню, ведь она идеально впишется в нашу романтическую подборку. Итак, "на десерт" – "Take Me To Church". Текст песни базируется на метафоре – лирический герой сравнивает свои чувства к любимому с религией. Украинская версия песни получила название "Веди меня в храм".

Hozier – "Take Me To Church": слушать онлайн



