Праздничный концерт на "Олимпийском" ко Дню Независимости: онлайн-трансляция
Источник:24 канал
День Независимости – большое событие для истории нашего государства. В 2021 году Украине исполняется 30 лет, поэтому празднование по этому поводу задумали особенное. НСКА "Олимпийский" радушно встречает всех желающих разделить праздник Украины, ведь именно там происходит один из крупнейших торжественных концертов ко Дню Независимости.
К 30-летию Независимости Украины Офис Президента организовал главное праздничное шоу на НСКА "Олимпийский", которое получило название "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны". В этом праздничном концерте принимают участие более 30 известных украинских исполнителей и групп.
К слову "Корректно отказались": кто из звезд не будет выступать на концерте ко Дню независимости
Известно, что концерт является благотворительным и все средства, изъятые из него, пойдут на развитие Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.
Праздничный концерт ко Дню Независимости на НСКА "Олимпийский": смотреть онлайн
На сцене главной арены страны можно будет увидеть не только безупречное шоу и хореографию, но и выступления таких эстрадных звезд:
- Сергей Бабкин
- Ирина Билык
- Олег Винник
- братья Гадюкины
- Валентин Дитюк
- Тина Кароль
- Нина Матвиенко
- Арсен Mирзоян
- Наталья Могилевская
- Людмила Монастырская
- Океан Эльзы
- Виктор Павлик
- Тарас Петриненко
- Оля Полякова
- Александр Пономарев
- Потап
- София Ротару
- Руслана
- СКАЙ
- СКРЯБИН
- Кристина Соловей
- BRUTTO
- DOROFEEVA
- DZIDZIO
- JAMALA
- KAZKA
- MONATIK
- MOZGI
- Go_A
- TAYANNA
- VERKA SERDUCHKA
- Киевский симфонический оркестр
- Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского
Интересно, что выступить на концерте ко Дню Независимости Украины пригласили певицу Софию Ротару, которая не пренебрегает давать шоу в стране-агрессоре – России. Как раз перед торжественными празднествами, гастролерша Ротару давала концерт на открытии "Новой волны" в Сочи.