Благодаря людям Киев непреклонен, – Елена Зеленская трогательно поздравила столицу с Днем города

Первая леди Украины поздравила Киев с Днем города, который празднуют в воскресенье, 28 мая. Елена Зеленская заявила, что столица непоколебима и, несмотря на ночные обстрелы, утром люди продолжают жить, волонтерить и помогают приблизить победу.

Отметим, что День Киева в этом году пришелся на 28 мая. По легенде, Киев основал князь Кий в 482 году. Итак, сегодня столица празднует 1541 год День рождения.

К теме От страха закрывала ребенка собой, – звезды с болью и злобой реагируют на ночную атаку Киева дрона

Зеленская трогательно поздравила столицу с этим праздником. Свой пост она начала с важного вопроса – "Киев, ты как?". По ее словам, на это отвечают люди, которые уже второй год полномасштабной войны отстаивают свой город.

Которые каждое утро, как вот сегодня, не спав ночь после обстрела, выходят на работу. Убирают улицы, готовят кофе, мчатся в офисы, улыбаются за кассами, лечат и патрулируют, перевозят и волонтерят, спасают. Сегодня же, несмотря ни на что, – еще и празднуют,

– заявила Зеленская.

Первая леди заверила, что люди в Киеве, которые не спят каждую ночь, охраняют покой своей столицы. "Люди, закаленные, как металл, и благодаря которым Киев непреклонен", – написала она.

"Поздравляю с твоим днем, Киев, тебя и всех людей, с которыми твое сердце бьется в несокрушимом ритме", – поздравила Зеленская.

Она также обнародовала видео с кадрами из Киева, где местных жителей поздравляли с праздником шариками.

В комментариях украинцы присоединились к поздравлениям и признаются, что наша столица – несокрушимая:

"С Днем Рождения, мой милый Киев, ты несокрушимый! Спасибо ВСУ!"

"Киев – наш друг, дом, сила. С днем, родной!"

"Любимый Киев, с Днем рождения, ты лучший, несгибаемый, ты будешь всегда!!! Моя любовь к тебе безгранична!!!"

"С Днем рождения, город несгибаемых людей! Держимся! Мира и спокойствия всем!"

"С праздником, лучший город на земле!!! Живи и расцветай!"

"Приветствую тебя, мой город! Слезы на глазах, но выстоим!"

"Мы вместе победим".

Интересно Поздравления с Днем Киева 2023: лучшие картинки и открытки для киевлян с праздником

К слову, ночью россияне решили "поздравить" Киев с Днем города и устроили циничную атаку дронами на столицу. Это была самая массированная атака БПЛА с начала полномасштабного вторжения.

Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. В общем, это уже 14-я атака с начала мая. Добавим, что ночью россияне выпустили рекордное количество дронов - 54 "Шахеды". Украинские защитники неба уничтожили 52 вражеских БПЛА. Пока известно о 3 пострадавших людях в столице, еще один человек погиб.