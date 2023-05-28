Зазначимо, що День Києва цього року припав на 28 травня. За легендою, Київ заснував князь Кий в 482 році. Отже, сьогодні столиця святкує 1541 День народження.

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Зеленська зворушливо привітала столицю з цим святом. Свій допис вона розпочала з важливого питання – "Києве, ти як?". За її словами, на це відповідають люди, які вже другий рік повномасштабної війни відстоюють своє місто.

Які щоранку, як от сьогодні, не спавши ніч після обстрілу, виходять на роботу. Прибирають вулиці, готують каву, мчать в офіси, усміхаються за касами, лікують і патрулюють, перевозять і волонтерять, рятують. Сьогодні ж, попри все, – ще й святкують,

– заявила Зеленська.

Перша леді запевнила, що люди в Києві, які не сплять щоночі, вартують спокою своєї столиці. "Люди, загартовані, мов метал, і завдяки яким Київ непохитний", – написала вона.

"Вітаю із твоїм днем, Києве, тебе та всіх людей, із якими твоє серце б’ється у незламному ритмі", – привітала Зеленська.

Вона також оприлюднила відео з кадрами з Києва, на яких місцевих жителів вітали зі святом кульками.

У коментарях українці долучилися до привітань та зізнаються, що наша столиця – незламна:

"З Днем Народження, мій любий Київ, ти незламний! Дякую ЗСУ!"

"Київ – наш друг, дім, сила. З днем, рідний!"

"Коханий Київ, з Днем народження, ти найкращий, незламний, ти будеш завжди!!! Моє кохання до тебе безмежне!!!"

"З Днем народження, місто незламних людей! Тримаймося! Миру та спокою всім!"

"Зі святом, найкраще місто на землі!!! Живи і розквітай!"

"Вітаю тебе, моє місто! Сльози на очах, але встоїмо!"

"Ми разом переможемо".

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До слова, вночі росіяни вирішили "привітати" Київ з Днем міста та вчинили цинічну атаку дронами на столицю. Це була наймасованіша атака БпЛА з початку повномасштабного вторгнення.

Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин. Загалом, це вже 14 атака з початку травня. Додамо, що вночі росіяни випустили рекордну кількість дронів – 54 "Шахеди". Українські захисники неба знищили 52 ворожих БпЛА. Наразі відомо про 3 постраждалих людей у столиці, ще один чоловік загинув.