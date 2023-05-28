Зазначимо, що День Києва цього року припав на 28 травня. За легендою, Київ заснував князь Кий в 482 році. Отже, сьогодні столиця святкує 1541 День народження.
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Зеленська зворушливо привітала столицю з цим святом. Свій допис вона розпочала з важливого питання – "Києве, ти як?". За її словами, на це відповідають люди, які вже другий рік повномасштабної війни відстоюють своє місто.
Які щоранку, як от сьогодні, не спавши ніч після обстрілу, виходять на роботу. Прибирають вулиці, готують каву, мчать в офіси, усміхаються за касами, лікують і патрулюють, перевозять і волонтерять, рятують. Сьогодні ж, попри все, – ще й святкують,
– заявила Зеленська.
Перша леді запевнила, що люди в Києві, які не сплять щоночі, вартують спокою своєї столиці. "Люди, загартовані, мов метал, і завдяки яким Київ непохитний", – написала вона.
"Вітаю із твоїм днем, Києве, тебе та всіх людей, із якими твоє серце б’ється у незламному ритмі", – привітала Зеленська.
Вона також оприлюднила відео з кадрами з Києва, на яких місцевих жителів вітали зі святом кульками.
У коментарях українці долучилися до привітань та зізнаються, що наша столиця – незламна:
- "З Днем Народження, мій любий Київ, ти незламний! Дякую ЗСУ!"
- "Київ – наш друг, дім, сила. З днем, рідний!"
- "Коханий Київ, з Днем народження, ти найкращий, незламний, ти будеш завжди!!! Моє кохання до тебе безмежне!!!"
- "З Днем народження, місто незламних людей! Тримаймося! Миру та спокою всім!"
- "Зі святом, найкраще місто на землі!!! Живи і розквітай!"
- "Вітаю тебе, моє місто! Сльози на очах, але встоїмо!"
- "Ми разом переможемо".
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До слова, вночі росіяни вирішили "привітати" Київ з Днем міста та вчинили цинічну атаку дронами на столицю. Це була наймасованіша атака БпЛА з початку повномасштабного вторгнення.
Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин. Загалом, це вже 14 атака з початку травня. Додамо, що вночі росіяни випустили рекордну кількість дронів – 54 "Шахеди". Українські захисники неба знищили 52 ворожих БпЛА. Наразі відомо про 3 постраждалих людей у столиці, ще один чоловік загинув.